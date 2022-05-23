Avrupa Parlamentosu heyetinin ABD ziyaretine Kızılyürek başkanlık ediyor

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek Avrupa Parlamentosu Eğitim ve Kültür Komitesi resmi heyetinin başkanı olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti.

Avrupa Parlamentosu’nun farklı siyasi gruplarından 7 Avrupa Parlamentosu milletvekilinin yer aldığı heyet ABD’de bulunacağı dört gün boyunca Washington ve New York’ta temas ve görüşmeler gerçekleştirecek.

Kızılyürek başkanlığındaki heyetin yapacağı çeşitli görüşmelerin arasında ABD Eğitim Bakan Yardımcısı Cindy Martin, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Kongre yetkilileri ve Senatörler de yer alıyor.

Ziyaret sırasında Avrupa Parlamentosu resmi heyeti Kolombiya Üniversitesi Gazetecilik Okulu, Warner Bros. Discovery kitle iletişim ve eğlence şirketi ve New York Times gazetesi yöneticileriyle de görüşülecek.

Kızılyürek ABD’ye gitmeden önce yaptığı açıklamada “Avrupa Parlamentosu Eğitim ve Kültür Komitesi Başkanı Sayın Verheryen’in kendisinin yokluğunda Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Avrupa Parlamentosu heyetine başkanlık etmem için beni seçerek bana gösterdiği güven, benim için büyük bir onur olduğu kadar, büyük bir sorumluluktur da. Bu ziyaret aracılığıyla eğitim, kültür ve kitle iletişim alanlarında deneyimlerimizi paylaşmayı ve işbirliğimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.