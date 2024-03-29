Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola Kıbrıs'a gelecek
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın, 1 Nisan’da Güney Kıbrıs’a çalışma ziyareti yapacağı belirtildi.
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Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın, 1 Nisan’da Güney Kıbrıs’a çalışma ziyareti yapacağı belirtildi.
“Sigmalive” haber sitesi, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın, 1 Nisan’da Güney Kıbrıs’a geleceğini ve aynı akşam Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile görüşeceğini belirtti.
Habere göre, Metsola, 2 Nisan’da ise Nikos Hristodulidis ile birlikte Larnaka Limanına giderek, Gazze’ye yönelik denizden insani yardım koridorunun oluşturulmasıyla ilgili “Amalthia” inisiyatifi çerçevesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyecek.
Metsola’nın aynı gün adadan ayrılacağı belirtildi.
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Etiketler : güney, Roberta Metsola