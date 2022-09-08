Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola Kıbrıs’ı ziyaret ediyor

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, yarın Kıbrıs'a gelecek.

Avrupa Parlamentosu Basın Ofisinin açıklamasında göre, Metsola, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’le görüşecek.ve ardından Anastasiadis'le ortak basın toplantısı düzenleyecek. Metsola daha sonra Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Annita Demetriou ile de bir araya gelecek ve meclise hitap edecek.

Metsola ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart ile de ara bölgedeki Ledra Palace Otel'de bir araya gelecek.

Roberta Metsola günün sonunda da, Kıbrıs'ın güneyindeki Mağusa Belediyesi'nin başkanı ve meclis üyeleri ile Derinya’da bir görüşme yapacak, ardından Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan üniversite öğrencileri ve gençlik örgütleri üyelerine yönelik Lefkoşa’nın güneyindeki Kıbrıs Üniversitesi'nde düzenlenecek oturuma katılacak.