Avrupa Komisyonu’nun Mart ayında hellim konusunda yeni bir uzatma kararı açıklaması bekleniyor

Alithia gazetesinde bugün yer alan bir haberde, tüm gelişmelerin, Avrupa Komisyonu’nun önceden onayladığı “Menşe İsmi Korumalı” (MİK) ürünlerle ilgili anlaşmaların uygulanmasının beş yıl uzatılmasına dair kararını, gelecek mart ayında açıklayacağını gösterdiğini yazdı.

Gazete “Hellimle İlgili Beş Yıllık Anlaşmazlık Daha” başlığıyla yer verdiği, her şeyin Avrupa Komisyonu’nun, “Menşe İsmi Korumalı” (MİK) ürünlerle ilgili anlaşmaların uygulanmasının beş yıl uzatılmasına dair kararını martta açıklayacağını gösterdiğini ve bu ürünler arasında, geçiş sürecinin 2029 yılına kadar uzatılması söz konusu olan hellimin de bulunduğunu belirtti.

10 yıl geçtiğini ve Kıbrıs’ın güneyinde tarafların tümünün Menşe İsmi Korumalı (MİK) hellimin nasıl üretileceği konusunda anlaşmazlık içerisinde olduğunu yazan gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin hellimle ilgili son kararlarının da paydaşları 2022 yılında imzalanan anlaşmadan uzaklaştırdığının görüldüğünü ifade etti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı’nın geçiş döneminin 5 yıl daha uzatılmasını olumlu karşıladığının görüldüğünü veya ortaklarına güneyin MİK ürünlerle ilgili olarak yeni bir uzatmaya ihtiyaç olmadığını açıklığa kavuşturmaya çalışmadığını yazan gazete, Rum tarafındaki peynir üreticilerinin ise karma hellim için kullanılan keçi-koyun sütünün kurak mevsimde yüzde 10 veya buna olabildiğince en yakın oranda kalması için çabalarını sürdüreceğini kaydetti.

Konuyla ilgili anlaşmazlıkların hükümetin konuyu ele alışı yüzünden zemin kazandığını kaydeden gazete, hellimin geleneksel üretim şeklinin zamanında ayarlanması için 2022 yılındaki anlaşmanın takibinin kararlılıkla yapılmadığını ekledi.