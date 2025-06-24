Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Özel Temsilcisi Johannes Hahn Kıbrıs’ta

Göreve mayıs ayında atanan Avrupa Komisyonu Kıbrıs Özel Temsilcisi Johannes Hahn'ın, Kıbrıs’a ilk ziyaretini gerçekleştirdiği haber verildi.

Adaya dün gelen Hahn’ın bu sabah Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis’le bir araya gelmesinin beklendiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Haber Ajansı KİPE’nin Komisyon kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Hahn’ın Hristodulidis’le görüşmesinin ardından ise “Muhataplarını dinlemek” amacıyla çeşitli görüşmelerde bulunacağını belirtti.

Hahn’ın adadaki temasları çerçevesinde dün güneyin müzakerecisi Menelaos Menelau, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ve AB üye devletleri büyükelçileriyle bir araya geldiğini yazan gazete, “Aynı kaynaklara” dayanarak Hahn’ın Kıbrıs Türk toplumuyla da görüşmelerde bulunmasının beklendiğini ekledi.

Alithia gazetesi ise haberinde, “Komisyon kaynaklarına” dayanarak Hahn’ın Kıbrıs seyahatinin amacının üstlendiği rolü yerine getirebilmek amacıyla “Muhataplarını dinlemek olduğunu” yazdı.