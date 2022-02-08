Avrupa Komisyonu'ndan Kıbrıs'a yüzde 5 KDV uyarısı

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, 140 metrekareye kadar olan konutlarda KDV’yi, hiçbir başka kriter gözetmeksizin, AB’de uygulanan oran olan yüzde 19’dan yüzde 5’e düşürme yönelimi nedeniyle Avrupa Komisyonu’ndan uyarı aldığı bildirildi.

Alithia; “Milyonluk Daireye Yüzde 5 KDV, Ortalama Bir Ailenin Konutuna Yüzde 19… Mecliste Konut KDV’leri İçin Savaş” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi Maliye Komitesi’nin dün KDV oranında dikey düşüş önerisini ele aldığını yazdı.

Habere göre komite üyelerinin büyük çoğunluğu 140 metrekareye kadarki konutlarda, başka hiçbir kriter gözetilmeden KDV oranının dikey düşüşle yüzde 5’e indirilmesinin, gelir düzeyi yüksek kişiler ile ortalama gelir sahibi kişiler arasında eşitsizlik yaratacağına dikkat çekildi. KDV düzenlenirken sadece konutun alanının değil değerinin de hesaba katılması ve bir geçiş dönemi olması talebiyle Maliye Bakanlığı’ndan öneriyi gözden geçirmesi istendi.

Dünkü toplantıda, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için şöyle bir örnek verildi: 2 milyon Euro değerinde 200 metrekarelik bir daire satın alan bir milyoner, dairenin 140 metrekarelik bölümü için (yüzde 19 KDV) 266 bin Euro yerine, sadece (yüzde 5 KDV) 70 bin Euro KDV ödeyecek.

Toplantıda ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun Eylül 2021’de Kıbrıs Cumhuriyeti'ne, AB kurallarına uymaması halinde hakkında dava açılacağı uyarısında bulunduğu bir mektup gönderdiği bilgisi verildi. Uyarı mektubunda KDV oranının yüzde 5’e indirilmesinin Kıbrıslı Rumların, AB’nin ve üçüncü ülke vatandaşlarının sosyal yararına olduğunu gösteren haklı sebepler bulunmadığı, dolayısıyla AB müktesebatına aykırı olduğu vurgulandı.