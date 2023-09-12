Avrupa Komisyonu'ndan Kıbrıs Türk toplumuna 31.7 milyon Euro

Avrupa Komisyonu, 2023 Yardım Programı kapsamında Kıbrıs Türk toplumuna 31.7 milyon Euro tahsis etti. Yıllık Eylem Programı, Kıbrıslı Türklerin 2024 yılı sonundan önce “Halloumi/Hellim paketi” kapsamındaki standartlara ulaşmalarına yardımcı olacak özel önlemler de dâhil olmak üzere geniş kapsamlı AB desteği sunuyor.

Komisyon, 2021’de Halloumi/Hellim'i Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) olarak tescil etmiş ve Kıbrıslı Türk üreticilerin AB'nin gıda güvenliği ve hayvan sağlığıyla ilgili standartlarına ulaştıklarında PDO uyumlu Halloumi/Hellim'i Yeşil Hat üzerinden satabilmelerine ve böylece AB pazarına sürebilmelerine olanak sağlayan bir karar yayınlamıştı.

Yapılan açıklamada, AB, PDO uyumlu Halloumi/Hellim üretimi konusunda Kıbrıs Türk toplumunu desteklemeye devam edeceği belirtildi.

Program ayrıca Yeşil Hat üzerinden ticareti desteklemeye ve ürün güvenliği alanı da dahil olmak üzere AB ürün ve üretim standartlarına uyumu sağlanmaya da devam edecek.

Program, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasındaki güveni artırmak amacıyla, Kayıp Şahıslar Komitesi'ne ve iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi'ne önemli seviyede finansman sağlamaya devam edecek. Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk lise öğrencilerine, iki toplumlu burs programı kapsamında United World Colleges’a (UWC) birlikte katılmalarına yönelik destek sağlanacaktır. Sivil toplum örgütlerine, insan hakları, aktif yurttaşlık ve uzlaşmayı teşvik etmeye yönelik hibe desteği sağlanacak.

Programda son olarak, Avrupa Yeşil Düzeni'nde yer alan önceliklerin ada genelinde hayata geçirilmesine yönelik çabalar doğrultusunda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji girişimlerini daha fazla teşvik edilecek.

AB Uyum ve Reformlardan sorumlu Komisyon Üyesi Elisa Ferreira:

“Program, müzakerelerin başlamasına yardımcı olacak”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AB Uyum ve Reformlardan sorumlu Komisyon Üyesi Elisa Ferreira, uygulanacak olan programın Kıbrıs’ta müzakerelerin yeniden başlamasına yardımcı olabileceğini belirtti.

"Bu yılki program Kıbrıs'ta ekonomik kalkınmaya ve toplumsal uyuma katkıda bulunmaya devam edecek ve Kıbrıs'ta kapsamlı çözümü kolaylaştırmada önemli bir rol oynayacaktır. Halloumi/Hellim PDO paketinin uygulanmasını ve Yeşil Hat ticaretini desteklemeye odaklanan 2023 Programı, sağlam temellere dayanan güven yaratıcı önlemleri finanse etmeye devam edecektir. Tüm bunların Kıbrıs'ta çözüm müzakerelerinin BM çerçevesinde yeniden başlatılması için gerekli koşulların yaratılmasına yardımcı olduğuna inanıyorum."