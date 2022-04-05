Avrupa Komisyonu'ndan Covid-19’dan etkilenen sektörleri destekleyecek Kıbrıs planı: 3 milyon EURO

Avrupa Komisyonu devletin geçici yardımı çerçevesinde COVID-19 salgını ve sınırlayıcı tedbirlerle faaliyetleri askıya alınan şirketlerle kendi işinde çalışanları destekleyecek 3 milyon Euro tutarındaki Kıbrıs planını onayladı.



Doğrudan hibe şeklini alacak tedbirler gece kulüpleri toplantı organizasyonları ve ticari sergiler düzenleyenler gibi belirli sektörlerle sanat icra edenler ve tiyatrolarda faaliyet gösteren kendi işinde çalışanlara ve şirketlere açık olacak.



Yeni plan hak sahibi olanların likidite ihtiyaçlarını ve faaliyet harcamalarının bir bölümünü karşılamayı amaçlıyor.



Özellikle Katma Değer Vergisi (KDV) için kayıt yaptıran uygun hak sahipleri 60 bin Euro'ya kadar doğrudan hibe alabilecekler.



KDV için kayıt yaptırmayan tiyatrolar da 2021’de hazırlanan bir planla destek aldıkları miktarın %50’sine eşit miktarı kadar hak sahibi oluyor.



Avrupa Komisyonu, Kıbrıs planının Geçici Çerçeve’de belirlenen koşullar çizgisinde olduğunu belirledi; her hak sahibine verilecek yardımın 2 milyon 300 bin Euro'yu aşmayacağını ve hibenin 30 Haziran 2022’ye kadar verileceğini bildirdi.