Avrupa Komisyonu, Kıbrıslı Türklerin güneydeki çalışma hayatına dahil edilmesini istedi

Avrupa Komisyonu’nun, Kıbrıs’ın güneyinde Çalışma Bakanlığı’na gönderdiği bir mektupla, Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs’ın güneyindeki çalışma hayatında yer alabilmeleri adına faaliyetlerde bulunulmasını istediği bildirildi.

Kathimerini gazetesi: “Çalışma Zincirinde Kıbrıslı Türkler İçin GYÖ” başlığı altında verdiği haberinde, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Rum Çalışma Bakanlığı’na gönderdiği bir mektupta, Kıbrıslı Türklerin güneydeki çalışma ortamına dahil edilmesi ve yetilerinin arttırılması için eğitim programları düzenlenmesini istediğini yazdı.

Gazete, Avrupa Komisyonu İstihdam Dairesi Genel Müdürü Joost Korte imzasını taşıyan ve İngilizce kupürüne de yer verdiği mektubun Bakanlık ve bakanlık genel müdürü Andreas Zahariadis’e gönderildiğini belirtirken, Kıbrıslı Türklerin güneydeki çalışma hayatına katılımlarının sağlanmasının “iki tarafı birbirine yakınlaştıracağı ve bir Güven Yaratıcı Önlem (GYÖ) görevi göreceğinin” vurgulandığını aktardı.

Komisyonun mektubunda, Kıbrıslı Türklere yönelik eğitim programlarının oluşturulması ve bu programlar yoluyla Kıbrıslı Türklerin çalışma hayatına katılımının gerçekleşmesinin “Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine de katkı sağlayacağı” iddia edilirken, Komisyonun bu eğitim programlarını “Avrupa Sosyal Fonu+” (ESF+) ve “Kıbrıslı Türklere Mali Yardım Tüzüğü” kapsamında finanse edilebileceği ifade edildi.

Gazete, Komisyon’un mektubunda, Kıbrıslı Türklerin güneyde ciddi anlamda çalışan eksiği bulunan “konaklama, yiyecek-içecek, insan sağlığı, elektrik, doğal gaz, inşaat ve tarım, ” gibi alanlarda eğitimden geçirilerek iş hayatına dahil edilebileceğini vurgularken, bu alanlarda özellikle “hemşire ve ebe, uygulama programcıları, tezgahtar, şoför ve hatta aşçı ve tarım işçileri” eksikliğinin bulunduğuna dikkat çektiğini yazdı.

Avrupa Birliği Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava’nın yakın tarihte Kıbrıs’ın güneyine gerçekleştirdiği ziyarette Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’le, “iki toplum arasındaki Güven Yaratıcı Önlemler, özellikle de Kıbrıslı Türklerin yeterliliklerinin arttırılması programlarının uygulanması konusunda cesaret verici bir görüşme gerçekleştiği” de belirtilen mektupta “yakın geçmişte iki taraftan sendikalar arasında, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eksikliğini çektiği alanlarda Kıbrıslı Türklerin işe alınması anlaşması yapıldığına” da değinildi.

Bu tür uygulamaların “Kıbrıslı Türklerin AB’yle daha yakın hale gelmelerini de sağlayacağı ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin faydalarını fiilen ortaya koyacağı” iddia edilen mektupta ayrıca Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı ve Komisyon arasında gerçekleştirilen bu görüşmeler ışığında Kıbrıs Rum Çalışma Bakanlığı’nın “atılacak adımların belirlenmesi amacıyla uzmanlar arasında bir toplantı ayarlaması” talep edildi.

Habere göre mektupta; “görüşmenin hazırlığının yapılabilmesi için, Kıbrıslı Türklerin eğitim programlarına bugüne kadarki katılımları ve çalışma durumlarının, mümkünse her alan için ayrı ayrı olacak şekilde iletilmesinin büyük yardımı dokunacaktır” ifadesi de yer aldı.



Kıbrıslı Türklere Yunanca dersi

Gazete, Komisyon’un mektubunda ayrıca, Kıbrıslı Türklerin yetilerinin arttırılabilmesi adına eğitim programları düzenlenmesi sürecinin, Kıbrıslı Türklere Yunanca öğretilmesiyle sentezlenmesi tavsiyesinin de verildiğini yazdı.

Kıbrıslı Türklere yönelik eğitim programlarının Yunanca dersleri de içermesi gerektiği vurgulanan mektupta; “Kıbrıs makamlarının Kıbrıslı Türkler için hali hazırda bu tür dersler veriyor olmalarına karşın bunların çok yaygın olmadıklarını anlıyoruz. Komisyon’un birimleri, bu tür girişimlerin güçlenmesi için yollar bulunmasını birlikte ele almaya hazırdır” ifadelerine de yer verildi.

TAK