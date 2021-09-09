Avrupa Komisyonu Kıbrıs’a 157 milyon Euro ödendiğini duyurdu

Avrupa Komisyonu yaptığı açıklamada, Toparlanma ve Dayanıklılık Kolaylığı (RRF) fonu kapsamında sağlanacak fon ve kredilerin bir parçası olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ön finansman olarak 157 milyon Euro’luk ödeme yapıldığını duyurdu.

Komisyon, ön finansmanın Kıbrıs’a tahsis edilen fonların %13’üne eş değerde olduğunu kaydetti.

Bu ön ödeme, Kıbrıs’ın toparlanma ve dayanıklılık planında yer alan önemli yatırım ve reform tedbirlerinin uygulamasının başlamasına yardımcı olacak.

Daha sonraki ödemeler Kıbrıs’ın ulusal planında belirlenen yatırımların ve reformların uygulanması esasında olacak.

Kıbrıs toplamda, 1 milyar Euro’su yardımlardan 200 milyon Euro’su da kredi olmak üzere 1 milyar 200 milyon Euro alacak.

Bugünkü ödeme, NextGenerationEU altında ilk borçlanma işlemlerinin son başarılı uygulamasının ardından geldi.

Avrupa Komisyonu yıl sonuna kadar uzun vadeli fonu toplam 80 milyon avroya çıkaracak.

Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni, ön ödemenin Kıbrıs’a iklim geçişleri ve orman yangın tehditleriyle mücadele için önemli tedbirler uygulamasında, ülkenin dijital rekabet edilebilirliğinde, eğitim ve öğretimin güçlendirilmesinde yardımcı olacağını belirtti.

Gentiloni, Kıbrıs’ın agresif vergi planları olasılığını sınırlama taahhüdünü memnunlukla karşıladığını söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ilk ödemenin Kıbrıs için ‘önemli bir dönüm noktası’ olacağını, bu tedbirlerin Kıbrıs’ın enerji verimliliği, sürdürülebilir hareketlilik, eğitim ve öğretim, bağlantıyı artırmada dijital ve yeşil geçişlerin korunmasına yardımcı olacağını belirtti.

Von der Leyen, “Fonların önemli bir kısmının Kıbrıs’ın orman yangınları tehdidine karşı korunmaya tahsis edileceğinden özellikle gurur duymaktayım” dedi.