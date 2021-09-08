Avrupa Komisyonu Başkanı, Maraş’taki eylemlerine son vermesi için Türkiye’ye çağrıda bulundu

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Layen, Maraş’taki eylemlerine son vermesi için Türkiye’ye çağrıda bulundu.

CYBC'ye göre Layen, Erdoğan'ın adanın kuzeyini ziyareti de dahil olmak üzere, Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Layen, Erdoğan ve Tatar'ın kapalı Maraş hakkındaki açıklamalarının, kabul edilemez ve tek taraflı bir karar olduğuna dikkat çekti.

Aynı zamanda Güvenlik Konseyi'nin 5-50 ve 7-89 sayılı kararları ile uyumlu olmayan herhangi bir adım atmaması yönünde Türk tarafına çağrı yaptı. Avrupa Komisyonu Başkanı, Avrupa Birliği’nin siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu iki bölgeli çözüme yönelik desteğini yeniden ifade ederek Türkiye’yi de aynı şeyi yapmaya davet etti.