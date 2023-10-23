Avrupa Komisyonu “altın pasaportlar” dosyasını açıkta tutuyor

Avrupa Komisyonu’nun, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin verdiği yasadışı “altın pasaportların” geri alınması sürecinin gecikmesinden hoşnut olmadığı ve dosyayı açık tuttuğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, pasaportlarla ilgili 70 dosyanın askıda olduğunu ve incelenmeye devam edildiğini; üçünün ise Avrupa Mahkemesi’ne sevk edildiğini ve mahkeme sonucunda büyük cezalar verilmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, Avrupa Komisyonu’nun “altın pasaportlar” konusunda 4 kez, göçmen-mülteci sorununu çözmesi için de 2 kez Güney Kıbrıs’a mektup gönderdiğini kaydetti.