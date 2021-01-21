Avrupa Genel Mahkemesi: "HALLOUMI ve BBQLOUMI arasında karışıklık yok"

Avrupa Genel Mahkemesi, 'HALLOUMİ' (Hellim) ve Bulgaristan’ın ürettiği ‘BBQLOUMI’ arasında benzerlikten kaynaklanan karışıklık olasılığı bulunmadığını onayladı.



Mahkeme çarşamba günü verdiği hükümde, Kıbrıs kuruluşlarının itirazlarını reddederek EUIPO’nun söz konusu iki ürün arasında benzerlikten ötürü karışıklık olmadığını duyurdu.



Genel Mahkeme, önce söz konusu ürünler arasında isim ve hizmet bakımından benzerlikler olmasından dolayı karışıklığın var olabileceğini varsaymıştı.



Gıda ve hizmetler bakımından yapılan karşılaştırma sonucunda daha önceki markayla ne isim ne de benzerlik bulunduğuna kanaat getirildi.



Aksine ilk markayla benzerliği olan peynir gibi diğer ürünlerin söz konusu ürünlerle çeşitli düzeylerde benzerliğinin karışıklık yaratabileceği kaydedildi.



iki ürünün sonunda bulunan ‘loumi’ ekinin ilgili toplumlar tarafından halloumi (Hellim) peynirine bir referans olarak karışıklığa neden olmasının ‘zayıf’ bir olasılık olduğu vurgulandı; ilgili kesimin daha çok kelimenin sonundaki ‘loumi’ye değil başındaki ‘bbq’ye odaklandığı, ilk üründe ise sadece ürünün ismine odaklanıldığı belirtildi.