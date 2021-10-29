Kıbrıslı Türkler için Avrupa Dijital Aşı Sertifikasına başvurular uzatıldı

Kıbrıs’ın güneyinde, Kıbrıslı Türklere “Avrupa Dijital Aşı Sertifikası” verilmesi amacıyla oluşturulan sistemin, 31 Aralık tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Kıbrıs’n güneyindeki Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarlığının Avrupa Dijital Aşı Sertifikası (EUDCC) verilmesiyle ilgili hizmetinin 31 Aralık tarihine kadar yürürlükte olacağını bildiren Kıbrıs’ın güneyindeki haber kaynakları, aşılanmış ve seyahat amaçlı olarak sertifikayı almak isteyen Kıbrıslı Türklerin 31 Aralık tarihine kadar https://edvc.moh.gov.cy/ adresinden başvuru yapabileceklerini belirtti.