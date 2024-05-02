Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne katılımının 20. yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıs halkına yönelik bir video mesaj yayımladı.

Mesajında, Kıbrıs sorununa vurgu yapan von der Leyen, "Avrupa, çözüm için her zaman yanınızda olacak" ifadesini kullandı.

Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs Temsilciliği tarafından "X" platformunda paylaşılan videoda, Komisyon Başkanı Kıbrıslılara şu sözlerle seslendi: "Bugün, 20 yıl önce, ailemiz nihayet ortak bir evde bir araya geldi. Kıbrıs her zaman Avrupa tarihinin ve kültürünün kalbinde yer aldı. 20 yıl önce siz de Avrupa Birliği'nin kalbinde olmayı seçtiniz."

Von der Leyen, "O zamandan beri, ülkenizin daha iyiye doğru değiştiğini gördünüz" derken, Kıbrıs'ın üyeliği sayesinde Birliğin de önemli ölçüde geliştiğine dikkat çekti.

Komisyon Başkanı mesajında, Kıbrıs sorununa değinerek, "Avrupa'nın geri kalanı, Kıbrıs sorununun çözümü için her zaman yanınızda olacak" vurgusunu yaptı.

Kıbrıs'ın son 20 yılda Avrupa, Afrika ve Asya arasındaki ticaret, finans, enerji, denizcilik ve insani bağlantılar için bir çekim merkezi hâline geldiğini belirten von der Leyen, geçen ay Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'nin desteğiyle Gazze'ye doğru bir insanî deniz koridoru açılmasına öncülük ettiğini hatırlattı. Avrupa Komisyonu Başkanı, "Kıtalar arasında bir köprü olarak eşsiz coğrafyanızdan en iyi şekilde yararlanıyorsunuz. Avrupa'yı daha güçlü hâle getiriyorsunuz. Ve Avrupa da sizi daha güçlü hâle getirdi" dedi. Son 20 yılda Kıbrıs'ın Ulusal Sağlık Hizmeti'nin kurulması, kamu hizmetlerinin modernizasyonu, daha güçlü çevre koruması ve daha temiz enerji gibi alanlarda önemli ilerleme kaydettiğine dikkat çekti.