Avrupa Birliği’nin Enerji Geleceği Kıbrıs’ta

AB Enerji Komiseri Kadri Simson, Doğu Akdeniz Doğal Gaz Forumu (EMGF) ve Euroasia Interconnector projesinin açılışına katılmak için Kıbrıs’a geldi.

İki günlük ziyaret için adada bulunan Simson dün Kıbrıs Enerji Bakanı Nataşa Pilidu ve adanın güneyinde faaliyet gösteren enerji şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Simson’un Doğu Akdeniz Doğal Gaz Forumu çerçevesinde enerji konulu bir toplantıya katılacak, akabinde ise Kıbrıs Enerji Bakanı Pilidu, Mısır Enerji Bakanı Tarık El Molla, Yunanistan Enerji Bakanı Kostas Skrekas, Ürdün Enerji Bakanı Salih el Harabişe ve EMGF Genel Sekreteri Osama Mobarez’le birlikte bir yuvarlak masa görüşmesinde bir araya gelecek.

AB Komiseri Simson, Euroasia Interconnector olarak bilinen elektrik şebekesinin Yunanistan ve Avrupa Birliği’nin elektrik şebekeleriyle bağlantısının kurulmasına ilişkin altyapıların inşasıyla ilgili açılış törenine katılacak.