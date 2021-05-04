Avrupa Birliği basın özgürlüğünü AB hukuku çerçevesinde güvence altına almak için düğmeye basıyor

Avrupa Komisyonu üyesi Vera Jourova Avrupa'da basına daha fazla koruma sağlamak ve basın çalışanlarının işlerini yapabilmelerini güvence altına almak amacıyla bir yasa tasarısı hazırladıklarını belirtti.

Avrupa Komisyonu Değerler ve Şeffaflık Bakan Yardımcısı Jourova Avrupa Birliği'nin (AB) basının özel görevini demokrasinin temellerinden biri olarak kabul etmesi gerektiğini belirtti. Jourova bu amaçla birliğin bir basın özgürlüğü yasası hazırlaması gerektiğine işaret etti.

Jourova Dünya Basın Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada yakın zamanda öldürülen üç Avrupalı gazeteciye Malta'da öldürülen Daphne Caruana Galizia, Slovakya'da hayatına kastedilen Jan Kuciak ve geçtiğimiz ay Yunanistan'da evinin yakınlarında kurşunlanarak yaşamını yitiren Giorgos Karaivaz'a atıfta bulundu.

Fiziksel ve internette gazetecilere yönelik tacizlerin ve yalnızca basın çalışanlarını susturmak amacıyla güçlü ekonomik aktörler tarafından açılan temelsiz hukuk davalarının giderek arttığını belirten Çek asıllı komiser Jourova durumun her geçen gün daha kötüye gittiğine dikkat çekti.

"Eğer bana 'Avrupa demokrasinin temellerinden biri olan basını korumak için hazırlıklı mı' diye sorarsanız yanıtım 'hayır' olur" diyen Jourova AB yasalarının ve hukukunun buna hazırlıklı olması için gerekli adımın atılması zamanının geldiğini savundu.