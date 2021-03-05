Avrupa Birliği: 5’li Zirve’de olacağız, çözüm Birleşik Federal Kıbrıs

Avrupa Birliği (AB), Kıbrıs’ta birliğin çalışmalarını olumsuz etkilemeyecek işlevsel bir devlet istediğini masaya koydu.



AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kıbrıs’ın Avrupa Birliği üyesi olduğunu anımsatarak, “Çözümden sonra da böyle olacak” dedi.



Avrupa Birliği temsilcisi, çözümün “Birleşik Federal Kıbrıs” olduğunu da yineledi.

Fileleftheros gazetesi “AB İşlevsel Devlet İstiyor… Ankara’ya Meydan Okudu” başlığı ile verdiği haberde, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in açıklamalarını yayınladı.



Borrel, “Kıbrıs’ta çözüm AB’nin karar alma mekanizması ve bütünlüğünü garanti altına almalıdır” dedi.

Borell, “Türk tarafı”nın AB’nin Kıbrıs sorunu sürecine katılmasını reddetmesine de yanıt vererek, “Tam da bu yüzden AB’nin müzakerelere katılmasını istediğini” söyledi.

Borrell, Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün iki toplumlu ve iki kesimli federasyon olması gerektiğine vurgu yaparken, Kıbrıs sorununda bugüne kadar sağlanan ilerlemenin muhafaza edilmesi ve dış boyutlar da dahil, adil, kapsamlı ve yaşayabilir bir çözüm için ön hazırlık yapılmaya devam etmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Fileleftheros’un haberinde, şu an gerek Kıbrıs, gerekse Türkiye’yi meşgul eden konunun, 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Konseyi toplantısı olduğu ve Borrell’in hazırlayacağı raporun da, toplantıda sunulacağı ifade edildi.

“Kıbrıs, çözümden sonra da AB üyesi”

Alithia gazetesi “Josep Borrell: AB Beşli Konferansta Olacak” başlıklı haberinde, Borrell’in Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamalarda AB’nin gayrı resmi beşli konferansa katılacağını teyit ettiğini ve Kıbrıs’ın AB üyesi olup, çözümden sonra da üye olarak kalmaya devam edeceğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Borrell, Kıbrıs sorununda yeni sürecin sıfırdan başlamadığını ve bir çerçevede, BM kararlarıyla ve varılan uzlaşılarla desteklendiğini ifade etti.

Borrell, çözümün dışardan gelmesinin mümkün olmadığını ve Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasının yükümlülüğünün, öncelikle Kıbrıslıların kendilerinde olduğunu vurguladı.

Gazetecinin Maraş ile ilgili bir sorusu üzerine Borrell, Maraş’ın BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirtilen statüsüne saygı duyulmasının oldukça önemli olduğunu kaydederek, AB’nin buradaki gelişmelerden derin endişe duyduğunu ve Maraş ile ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymayan hiçbir girişimin yapılmaması gerektiğini söyledi.

AB Devlet Başkanlarının bu noktaları defalarca, en son da Aralık 2020’deki Avrupa Konseyi toplantısında tekrarladıklarını belirten Borrell, adada gerginliğe yol açabilecek her türlü tek yanlı girişimden ve gelecekteki müzakerelerin başarısını veya diyaloğa geri dönülmesini baltalamaktan kaçınılmasının önemine işaret etti.

Habere göre Borrell, AB’nin BM ile yakın temas halinde olduğunu ve Maraş’taki durumu yakından takip ettiğini söyledi.

Borrell, AB kuruluş ilke ve prensipleri, AB müktesebatı ve BM parametreleri çizgisinde adil, kapsamlı ve yaşayabilir bir çözüm bulunması çerçevesinde Türkiye’nin müzakereleri aktif olarak desteklemesinin beklendiğini de kaydetti.