Avcıoğlu’ndan KIB-TEK yakıt alımına tepki

Kıb-tek eski Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, KIB-TEK’in yakıt alım amacıyla Denizatı isimli "Atık Toplama Gemisi" ile yakıt getirildiğini ifade ederek, konuyla ilgili birçok şaibe ve cevaplanması gereken sorular olduğunu iddia etti.

Avcıoğlu, Mali Polisi, Savcılık'ı ve Sayıştay'ı göreve davet etti.

Avcıoğlu’nun konuyla ilgili sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Dün akşam gündeme getirmiş olduğum Yakıt Alımı amacıyla Denizatı isimli 1500 ton kapasiteli "Atık Toplama Gemisi" yola çıktı.

➡Denizatı isimli gemi hakkında bir takım iddialar ve cevaplanmaya muhtaç sorular da mevcut;

1 Uluslararası Taşımacılık yapma lisansı olmadığı doğru mu?

2 Limanlar Dairesi Başkanlığından izin alamadığı doğru mu?

3 - 1,500ton Kapasiteli olmasına rağmen içerisinde 1,150ton Yakıt olduğu doğru mu?

4 Doğru ise yükün gerisinin muhteviyatı nedir?

5 Çevre Dairesinden izni olmadığı doğru mu?

6 Teknecik Limanında mevcut bağlantı noktasına uygun bir gemi olmadığı doğru mu?

7 Gelen yükün Yakıt Analizleri yapılarak kamuoyu ile paylaşılacak mı?

8 Atık Toplama Gemisi ile Yakıt taşınabilir mi?

9 Utanma duygusuna sahip misiniz?

Avcıoğlu’nun bir önceki sosyal medya paylaşımı ise şöyle:

14 Nisan'dan beridir derhal Kıb-Tek için Akaryakıt Temin ve Taşıma İhalesine çıkılması gerektiğini defalarca söylememize rağmen ihaleye çıkmadınız, İHALESİZ Doğrudan Alım yapabilmek için Yasa Gücünde Kararname geçirdiniz ama ona rağmen BECEREMEDİNİZ ve ÜLKEYİ YAKITSIZ VE ELEKTRİKSİZ BIRAKTINIZ!

ŞİMDİ İSE FAHİŞ FİYATTAN, İHALESİZ YAKIT ALIYORSUNUZ!

0.5% Kükürt Oranlı Fuel Oil'in;

* Yakıtın Borsa Fiyatı : 838$/ton

* Yakıta Ödenen Fiyat: 1,350$/ton

*Alınan Yakıt Miktarı : 2,300ton

* Yakıtın Borsa Fiyatına göre ederi:

838$/ton x 2,300ton = 1,927,400$

*Yakıta Ödenen toplam fiyat:

1,350$/ton x 2,300ton = 3,105,000$

** FİYAT FARKI = 1,177,600$

*1 YANGIN HELİKOPTERİ = 16,000,000$

* ÜSTELİK BU YAKIT SADECE "3 GÜN" YETECEK !

**Bu Bakanlar Kurulu Kararının KIBTEK YÖNETİM KURULU KARARI OLMAKSIZIN alındığını biliyor muydunuz?

**Bu fiyattan alımların devam etmesi halinde Elektrik Birim Fiyatlarına 1.8TL İLAVE ZAM YAPILMASI GEREKTİĞİNİ biliyor muydunuz?

**Sunat Atun'a sormak lazım:

Bu mu sizin bahsettiğiniz ARZ GÜVENLİĞİ?

Bu mu sizin bahsettiğiniz İSTİKRAR?

**Erhan Arıklı'ya sormak lazım:

Bu muydu sizin güzellemelerinizde bahsettiğiniz SPOT ALIM?

Yazıklar olsun size!

HİÇ UTANMIYOR MUSUNUZ?

Sayıştay Başkanlığını, Mali Polisi ve Savcılığı göreve davet ediyorum!”