Avcı: “27 günde meydana gelen 6 ölümlü kazanın 2’si alkolden”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, 27 günde yaşanan 6 ölümlü kazanın 2’sinin, yani 3’te 1’inin aşırı alkol alan sürücüler tarafından yapıldığına dikkati çekerek, yetkilileri radikal önleyici tedbirler almaya çağırdı.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, yazılı açıklamasında, trafik kazalarının ve kazalarda ölümlerin arttığına işaret ederek, rakamlar paylaştı ve önerilerde bulundu.

"10 sürücüden biri alkollü... alkol oranları yasal limitin sekiz katını geçmeye başladı"

Ocak ayındaki polis denetimlerinde on araç sürücüsünden birinin alkollü olduğunun tespit edildiğini aktaran Avcı, son bir yılda ise alkollü araç kullandığı tespit edilenlerin alkol oranlarının yasal limitin sekiz katını geçmeye başladığını da belirtti. Avcı, “Sürücülerde alkol oranının yasal olarak izin verilen miktar 50 miligram olduğu halde son meydana gelen ölümlü kazalarda sürücülerin birinde 425, diğerinde 169 miligram alkol tespit edilmiştir. Şehir içlerinde dahi meydana gelen kazalarda 200-300 miligram alkol seviyeleri dikkatleri çekmiştir” dedi.

“Son dönemlerde alkollü sürücülerde tespit edilen alkolün bilinç kaybına yakın oranlarda çıkması dikkat çekici”

Kanında alkol miktarı 50 miligram üzerinde olan sürücünün algılama, refleks, tepki verme, değerlendirme yeteneklerinde azalma başladığını ve alkol oranı arttıkça şuurun da bulandığını kaydeden Avcı, şunları kaydetti:

“Son dönemlerde alkol tesiri altında araç kullanan sürücülerde tespit edilen alkol oranın bilinç kaybına yakın oranlarda çıkması dikkat çekicidir. Böyle sürücülerin kaza yapmaması imkânsızdır. Ölme ve öldürme tehlikeleri ile yolda dolaşmaktadırlar.

Kaza yapmadan Polis tarafında tespit edilmeleri durumunda 13 bin 563 TL ve 3 ay ehliyete el konulması cezası verilmektedir. Bu kadar alkolü Devlet otoritesinden korkmadan alan kişi, bu para miktarını rahatça öder ve 3 ay araç sürmeye devam etmeye de cesaret edebilir. Mevcut cezaların alkol alarak araba kullananları caydırmadığı kaza ve ölüm rakamlarında görülmektedir.

2021 yılında alkollü sürücülerden dolayı 7, 2022 yılında 8 ölümlü kaza yaşandığını bildiren Avcı, 2023 yılında ise sadece 33 günde 2 ölümlü kaza meydana geldiğini, bu iki kazada ölenlerin yaya olduğunu belirtti.

Alkollü sürücülerle ilgili radikal önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Avcı, önerilerini şöyle sıraladı:

“Sürücü nefesindeki alkol testinde 100 promil (kanında muadil miktar) üzerinde bulunan durumun Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı Yasası kapsamı dışına alınması.

Sürücü nefesindeki alkol testinde 100- 150 promil bulunan sürücünün ehliyetine ve arabasına 3 ay el konulması.

Sürücü nefesindeki alkol testinde 150 promil üstünde ise, ehliyete el konulması, 5 iş günü içerisinde mahkemeye çıkarılması, mahkeme gününe kadar ehliyetine ve arabasına el konulması.

Alkollü içki satan yerlere Kaymakamlıklar satış izni vermeden önce çalışanların sürücülere alkol satışı konusunda kursa alınmaları.

Alkollü içki satan yerlerde alkol alan sürücülere ücret karşılığı evlerine servis edilmelerini sağlayacak hizmetlerin kurulması.”