"Atun'un görevden alınması Oktay'la görüşülecek"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Demokrat Parti (DP) - Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti'nde gözler Bakanlar Kurulu değişikliğine çevrildi.

Maliye Bakanı Sunat Atun'un "bir kez daha görevden alınması" istendi.

Sucuoğlu Hükümeti döneminde Atun'un görevden alınması için "Cumhurbaşkanı" Ersin Tatar'a "görev değişikliği" talebi iletilmiş, ancak, bu talep yerine getirilmemişti.

Ulusal Birlik Partisi'ne yakın kaynaklar ve siyasi kulisler, Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel'in, 20 Temmuz törenleri nedeniyle adaya gelecek TC Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ile Sunat Atun'un durumunu masaya yatıracağını konuşuyor.

YENİDÜZEN, bu yöndeki gelişmeyi Ulusal Birlik Partisi'ne yakın önemli bir kaynaktan da doğruladı, ilgili kaynak "UBP Merkez Yönetimi ve Genel Başkanı da hükümete ve partiye yönelik tutumu nedeniyle Sunat Atun'un görevden alınmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu yönde, Türkiye'yle de uyumlu ilerlenmesi yönünde görüşünü iletti. Başbakan Ünal Üstel, sayın Fuat Oktay'la bu konuyu görüşecek" değerlendirmesi yaptı.

Maliye Bakanı Sunat Atun, bu yöndeki söylentilerle ilgili herhangi bir yorum yapmazken, Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel de sessizliğini koruyor.

Atun'un yurt dışında olduğu sırada Maliye Bakanlığı Müsteşarı ve Bakanlık Müdürü, Başbakan tarafından görevden alınmıştı.