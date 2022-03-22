Akaryakıt tedariki konusunda CTP Milletvekili Salahi Şahiner ile aynı görüşlere sahip olduğunu anlatan Maliye Bakanı Sunat Atun, ‘garanti ve risksiz alımların, alım garantisinin’ önemine değindi.

Akaryakıt temin edilebilecek kurumun risk olmaksızın seçilmesi gerektiğini kaydeden Atun, bu konunun kendisi için çok hassas bir durum olduğuna vurgu yaptı.

Geçmişte, AKSA ile 2024 yılında yolları ayırma görüşünde olduğunu anımsatan Atun, KIB-TEK’te en az 10 yıllık projeksiyon yapılması gerektiğini anlattı.

Günümüz şartlarına göre, konunun yeniden tartışılması gerektiğini kaydeden Atun, “önceden yolları ayırmayı düşünüyorduk ama artık yollar açmazda, artık ülkeyi elektrikten mahrum etmeden, enerji sorunu yaratmadan nasıl yaparız durumunu düşünüyoruz.” dedi.

Atun, şöyle devam etti:

“Kurumu tekrar yüzdürmek gerekiyor, sürdürülebilirliğini sağlamalı ve yatırıma hazırlamalı. Bunlar illa ki zaman alacak. AKSA’nın sözleşmede yer alan 6 kurumu ve 2 de yedeği bulunuyor. Ceza-i muayede uygulayamıyoruz çünkü sözleşmede kapasitesi belli, yedeklerinin işletilmesi de kendi tercihinde olan bir durum. Borç stokunda AKSA’ya 1 Milyar TL borcumuz var. Kurum borçlanma yetisini de maalesef kaybetti. Teminat mektubu alabilecek limiti bile kalmadı, bu nedenle AKSA ile olan konu planlanmalı ve ihtiyaç durumuna göre değerlendirilmeli. Önceden yolları ayırmayı düşünüyorduk ama artık yollar açmazda, artık ülkeyi elektrikten mahrum etmeden, enerji sorunu yaratmadan nasıl yaparız durumunu düşünüyoruz.”

İhale sürecinin de konuşulacağını ifade eden Atun, “Çok büyük açmazlarımız var, bu fiyatlarla bu yapı sürdürülebilir değil. KIB-TEK makine serisini geliştirmek, üretimini geliştirmek zorundadır.” şeklinde konuştu.

Şahiner: “Elektrik fiyatları 3 TL civarından, 5, 6 TL’ye çıkabilir, tedbir alınmalı, artık hata yapma lüksümüz yok”