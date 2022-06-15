Atun: Kur korumalı mevduata geçişi görüşeceğiz

Maliye Bakanı Sunat Atun, bugün Ankara’da TC Merkez Bankası Başkanı ile kur korumalı mevduata geçişe yönelik toplantı yapacaklarını açıkladı, “Teknik takip toplantısı sonrasında 3’üncü kez bir araya geldiğimizde süreci tamamlayabileceğimizi düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Atun, ayrıca TC Enerji Bakanı ile de bir araya geleceğini de belirtti, Ankara’da temaslarıyla ilgili BRT’ye konuşarak, özetle şunları söyledi: TC Enerji Bakanı ile öğleden sonra görüşeceğiz.

Bugün görüşme saat 16.00’da gerçekleşecek. Bugün öğle saatlerinde TC Merkez Bankası Başkanı ile görüşeceğiz. Kur korumalı mevduat sistemine dahil edilmesini görüşeceğiz. Bir önceki hükümet döneminde, Ekonomi Bakanlığı döneminde Aralık ayında çok önemli bir temas yapmıştık. Bu görüşme, onun devamı olacak. Teknik takip toplantısı akabinde, 3’üncü toplantıda süreci tamamlayabileceğimizi düşünüyorum.”