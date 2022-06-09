Atun: “Ek Bütçe olumsuz yansımaları ortadan kaldırabilmek amacıyla hazırlandı”

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün toplanarak “2022 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı” ve “Genel Tarım Sigortası Fonu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı oyçokluğuyla onaylandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros’un çağrısıyla toplanan komitede ilk olarak komite başkanlığı seçimi yapıldı ve UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay oybirliğiyle komite başkanı seçildi.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, başkan seçiminden sonra “2022 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı” ve “Genel Tarım Sigortası Fonu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” ele aldı. Komite, bahse konu her iki tasarıyı oyçokluğuyla onaylayarak, genel kurula sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanı Sunat Atun ile Maliye Bakanlığı, Hazine ve Muhasebe Dairesi, Gelir ve Vergi Dairesi ve Tarım Sigorta Fonu’ndan üst düzey yöneticiler katılarak görüş ve önerilerini komiteye aktardı.

Toplantıya Toros ve Canaltay'ın yanısıra komite üyeleri UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Alişan Şan ile CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

Toplantıda ayrıca, UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş ve CTP Milletvekili Erkut Şahali yer aldı.

“Ek Bütçe olumsuz yansımaları ortadan kaldırabilmek amacıyla hazırlandı”

Maliye Bakanı Sunat Atun, Ek Bütçe Yasa tasarısını hazırlamaktaki genel gerekçenin, 2022 Mali Yılı Bütçesi onaylandıktan sonra meydana gelen yüksek enflasyonun ülkeye getirdiği olumsuz yansımaları ortadan kaldırabilmek olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Meclisinde bugün Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülen, ‘2022 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı’ komitesine katılan Maliye Bakanı Sunat Atun, Ek Bütçe Yasa Tasarısını hazırlamaktaki genel gerekçenin, 2022 Mali Yılı Bütçesi onaylandıktan sonra meydana gelen, yüksek enflasyonun ülkeye getirdiği olumsuz yansımaları ortadan kaldırabilmek olduğunu belirterek, devletin hizmetlerini daha sağlıklı yapabilmesi, mükellefiyetlerini yerine getirebilmesi, sektörlerin desteklenebilmesi amacıyla ek bütçe hazırlama gereğinin doğduğunu söyledi.

Atun, “Devletimizin hizmetlerini daha sağlıklı yapabilmesi, mükellefiyetlerini yerine getirebilmesi, sektörlere, reel sektöre desteklerini devam ettirebilmesi için, burs, taşımacılık, ilaç ödemesi gibi ve buna benzer giderleri görebilmesi için de rakamların güncel fiyat seviyelerine göre güncellenmesine büyük bir ihtiyaç vardı. Ve bu anlayış çerçevesinde yeni ek bütçe yasa tasarısı oluşturuldu” dedi.

Maliye Bakanı Sunat Atun, özel sektörün gelişmesi, çalışması, yatırım yapılabilmesine olanak sağlayacak finansman imkânının sağlanması, alt yapı yatırımları, esnaf ve KOBİ desteklerinin çeşitlendirilerek devreye alınması, yatırımın güçlenmesi, bu yolla ekonomik aktivitelerin canlanarak, büyüme, refah ve istihdam artışının hedeflendiğini söyledi.

Bakan Atun ayrıca, dar gelirli vatandaşında desteklenmesi gerektiğini vurguladı.