Filistinli Müslüman Bassam Aramin ve İsrailli Yahudi Rami Elhanan, çatışmalarda kızları öldürülen iki baba.

İkisi de kızları öldürüldükten sonra Ebeveynlerin Aile Grubu Forumu’na katıldı. Bu, çocuklarını çatışmada kaybeden ebeveynler tarafından oluşturulan bir barış ve uzlaşı grubu.

“Tarifi olmayan acılarının” aralarında etle tırnak gibi bir dostluk oluşturduğunu anlatıyorlar.

Birbirlerinden “kardeşim” diye bahsediyorlar.

Bassam “Sadece tüm İsraillileri değil, dünyadaki tüm Yahudi nüfusunu öldürseler de bu benim kızımı geri getirmeyecek” diyor.

Rami 7 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle barış hakkında konuşmanın iyice zorlaştığını söylüyor ve ekliyor:

“Atmosfer çok ağır.”