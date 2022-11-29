Atlı: Güzelyurt’ta tüm partiler, Beyarmudu’nda CTP ve TDP meclis üyesi adayı gösteremeyecek

TDP Genel Başkanı Mine Atlı, Güzelyurt’ta tüm siyasi partilerin, Beyarmudu’nda ise CTP ve TDP’nin yüzde 30 kadın kotasını yanlış hesapladıklarını açıkladı, bu nedenle de meclis üyesi seçimlerine katılamayacaklarını belirtti.

“Parti başkanı olarak en karanlık günlerden birini geçiriyorum” diyen Atlı, “Hayatım boyunca pozitif ayrımcılığın önemini savunan bir kadın siyasi olarak her ilçeye %50 kota koymalıydım. Bu bağlamda hem partimden hem de seçmenimden özür dilerim” şeklinde konuştu.

Atlı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Sanırım parti başkanı olarak geçirdiğim en karanlık günlerden birini geçiriyorum.

Siyasi Partiler Yasası gereğince Yerel Seçimlerde de Genel Seçimlerde olduğu gibi %30 kota uygulanmaktadır.

14 adayın %30'u ise İlçe tarafından 4.2 hesaplanınca, ilçeler 4.2'yi matematik hesabı 4'e yuvarladı ve 14 kişilik listede 4 aday göstererek kota gereği ihtiyacı tamamladığını varsaydı.

Ne yazık ki aynı hatayı tüm partiler de yaptı ve Güzelyurt İlçesinde hiç bir siyasi parti belediye meclis listelerinde katılım hakkı kazanmamıştır.

Yani bu seçim Güzelyurt Belediye'sine Meclis Üyesi seçemeyeceğiz. Beyarmudu Belediyesinde ise CTP ve TDP meclis üye seçimine girme hakkını yitirmiştir.

Diğer partiler ise başka ilçelerde aynı hesap hatasıyla seçimlere katılamayacak.

Bu karar diğer ilçe ve parti başkanları için de sorun olsa da en büyük ayıp bana aittir.

Hayatım boyunca pozitif ayrımcılığın önemini savunan bir kadın siyasi olarak her ilçeye %50 kota koymalıydım. Bu bağlamda hem partimden hem de seçmenimden özür dilerim.

Ne var ki %30 kotaya rağmen ilgili bölgelerde kadın adayların katılımı için çaba sarf ettim. Onlara da bir mesajım var: 'Bu memleketten bir şey olmaz gardaş' 'boşuna uğraşın' 'siyasete inanmıyorum' söylemlerinizden dolayı güzel bir fırsat kaybettik. Hayat boyunca anlatacağım önemli bir ders aldım bugün. Umarım bu durumdan ders alan tek kişi ben olmam.