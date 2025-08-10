Atina'daki orman yangını kontrol altında

Yunanistan’ın güneydoğusundaki Attika yarımadasında yer alan Keratea bölgesi yakınlarında çıkan orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı.

Cuma günü öğleden sonra başkent Atina’nın doğusundaki Keratea yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle siviller bölgeden tahliye edildi.

Rüzgarın etkisiyle şiddetlenen alevler Keratea’da birçok evi, tarım arazisini ve zeytinliği yok etti, en az bir kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri, yangının başladığı yere yakın bir bölgede evinde yaşlı bir adamın cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Son 24 saatte tarım arazisi ve ormanlarda 50’den fazla yangının çıktığı Yunanistan’da turistik Kefalonya adası dahil olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde çok sayıda yangın etkili oldu.