Atina-Lefkoşa hattında EastMed gerginliği

Gazete Duvar’ın Nikolaos Stelya imzalı özel haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Yunan basınının ''EastMed Boru Hattı’nın güzergahı Kıbrıs'ı baypas edecek şekilde değiştirilebilir' iddiasını yalanladığını yazdı. Haberde ancak Yunanistan’ın, Mısır ve İsrail'le varılan yeni anlaşma konusunda Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’i bilgilendirmediği iddia edildiği aktarıldı.

Haber şu şekilde; Kıbrıs Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'in enerji kaynaklarının Kıbrıs ve Girit üzerinden Yunanistan ve İtalya'ya taşınmasını öngören EastMed doğalgaz boru hattının güzergahının, Atina ve Kahire tarafından Kıbrıs'ı baypas edecek şekilde değiştirilebileceği iddiasını yalanladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, "EastMed Boru Hattı’nın güzergahı ve planlaması konusunda herhangi bir değişiklik yok. Bu projenin AB tarafından fonlandığını ve desteklendiğini hatırlamamız lazım” denildi. Açıklamada, "Bölgedeki ülkeler, Kıbrıs Cumhuriyeti de dahil bu projeye dahildir. Bütün ülkeler konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor ve zamanı geldiğinde, yeni alternatifler de değerlendirilebilir” mesajı da verildi.

Haftalık To Vima gazetesi, Yunanistan, Mısır ve İsrail'in 2 bin 200 kilometrelik EastMed Boru Hattı projesinin güzergahının değiştirileceğini ve 'Türkiye'yle sorun yaşanmaması için' Kıbrıs Cumhuriyeti'nin baypas edileceğini öne sürmüştü. Kıbrıs’ta yayın yapan Filelefteros gazetesiyse, Yunanistan’ın, Mısır ve İsrail'le varılan yeni anlaşma konusunda Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’i bilgilendirmediği haberini yayımladı. Fileletheros, Lefkoşa'nın Cenevre'deki Kıbrıs zirvesi öncesinde Yunanistan'la sorun yaşamamak için durumu 'itinayla' ele aldığını da öne sürdü.

Öte yandan, Lefkoşa’ya yansıyan son bilgilere göre Doğu Akdeniz doğalgazının Avrupa piyasasına ulaştırılması projesi, korona virüsü pandemisi ve mevcut şartlar nedeniyle 2020’li yılların ortalarına sarkabilir. Kıbrıs basını, projeyle ilgili birçok sorunun hâlâ halledilmediğine ve bölge ülkeleri arasında oybirliği bulunmadığına işaret ediyor.

Doğu Akdeniz’deki doğalgaz boru projesine dair bu iddialar tartışma yaratırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün Ankara-Kahire hattını yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Türkiye'yle Mısır’ın bölgede anlaşma yapabileceği mesajı verdi. Bu açıklama, hem Türkiye'de hem de Doğu Akdeniz ülkelerinde ilgi uyandırdı.

Haberin kaynağı için tıklayınız