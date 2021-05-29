Atilla Peker: "Kutlu Adalı olayı benim için sırdı, eşim bile bilmiyordu"

Atilla Peker, Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e Kutlu Adalı suikastı ile ilgili yaptığı suç duyurusunun detaylarını anlattı

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker, öldürülen gazeteci-yazar Kutlu Adalı olayı ile ilgili olarak Korkut Eken'i suçlamıştı. Korkut Eken ise bu suikastın içinde olmadığını namusu ve şerefi üzerine yemin ederek ileri sürmüştü. Bu kez de Atilla Peker, “Devlete hizmet ettiğimizi sanırken meğer kullanılıyorduk. Korkut Eken'in de bu şekilde kullanıldığını düşünüyorum” dedi.

Sağlık sorunları nedeniyle doktorların sakin hayat yaşamasını istediği Atilla Peker, Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde oturuyor.

Bulunduğu aracın içindeki ruhsatsız silah nedeniyle gözaltına alınan, emniyette Gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesiyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan Atilla Peker, Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e Kutlu Adalı suikastı ile ilgili yaptığı suç duyurusunun detaylarını şöyle anlattı:

“KKTC'de otele yerleştik”

“1996 yılının mart ya da nisan ayıydı. Kardeşim Sedat Peker'in çağrısı üzerine otele gittim. Orada Korkut Eken de bulunuyordu. Kıbrıs'ta, Türk tarafını Yunanlılara satmak isteyen PKK'lılar olduğunu, bunların asker ve polislerimizi şehit edenler olduğunu söyledi. Ben o dönemde 27-28 yaşındayım. Her gencin gösterdiği refleksi gösterip Korkut Bey'le Kıbrıs'a gittim. Şükürler olsun ki Kutlu Adalı'nın ölümü benim elimden olmadı. Korkut ağabeyle birlikte Kıbrıs'a gidip bir otele yerleştik. Albay Galip Mendi'nin görev yaptığı Sivil Savunma Dairesi'ne gittik. Orada Yarbay Enver Topuz da bulunuyordu. Onların Kutlu Adalı suikastıyla ilgilerinin olup olmadığını bilmiyorum. O görüşme sırasında da Kutlu Adalı adı geçmedi. Ben bu şahsın o zaman PKK'lı terörist olduğunu sanıyordum.

“Dağlarda gezen terörist gibi anlatılmıştı"

KKTC'ye, Kutlu Adalı'yı öldürmek için gittiğimi biliyordum. Bana, Kutlu Adalı dağlarda gezen PKK'lı terörist gibi anlatılmıştı. Evinin orada keşif yapmak amacıyla iki kez dolaştık. Bu esnada yanımda hep susturucu takılmış Uzi ve Jeriko silah vardı. Evinin önüne gittiğimizde Adalı'nın yanında 12-13 yaşındaki bir çocuk bulunuyordu. Rahmetli belki başına böyle bir şey gelecek diye çocukla dolaşıyor diye de aklımdan geçti. Yanında çocuk olursa belki canına kıymazlar diye böyle bir yola başvurduğunu düşündüm. Ev yola yakındı. Evin ışıkları yanıyor ve sesler geliyordu.

“Ceplerini dolduruyorlar”

28 yaşındaydım, 53 yaşına geldim. Olaylardan öğrendiğim, birileri rant peşindeyken, birileri de vatan millet adına hizmet ediyor. Ben bunu anladım. Korkut ağabey de bu şekilde kullanılan, ülkesine hizmet etmek isteyen birisidir. Kıbrıs'ta çalışmamızın üçüncü gününde, Kutlu Adalı'yı alayın içine getirdiler. Şimdi düşünüyorum da alay komutanı öldürülmek istendiğini anlamış olacak ki bilinçli şekilde alayın içerisine alınmasını istedi. Bu sebeple eylemi gerçekleştiremedim. Zaten bu durumda evinin etrafında dolaşıp da bu adamı (Kutlu Adalı'yı) öldürmenin bir anlamı kalmadı. Bu teşhir olduğundan biz de Türkiye'ye döndük. Ama kendisi bana dedi ki, ‘Atillacığım, bu olay için tekrar geleceğiz.'

“Cezaevine düştüm”

"3-4 ay sonra ben silahla yaralamadan dolayı Paşakapısı Cezaevi'nde yatarken Korkut ağabey bana kendisi telefon etti. Benim cezaevinde o zaman cep telefonum vardı. ‘Atillacığım ben seni görmek istiyorum' dedi. Günlerden cumartesi ya da pazardı. ‘Belki içeriye giremezsiniz, ben geleyim' dedim. ‘Atilla gelip de bana açılmayacak kapı var mıdır?' dedi. Ben de ‘Komutanım o zaman zahmet etmeyin ben gelirim' dedim. Akşamüstü kendimi hastaneye sevk ettirdim. O zaman fazla ring aracı olmadığı için cezaevinden hastaneye taksiyle gittik. Cezaevine dönmek için iki sivil araç getirttim. Tabii amaç cezaevine dönmek değil, Silivri'ye gitmekti.

Orada komik bir hikaye anlatayım. Astsubayla uzman çavuş bizimle hastaneye geliyor. Ama uzman çavuşun da gardiyanın da Silivri'ye gideceğimden haberi yok. Sadece astsubay biliyordu. Gardiyan sivil araca binmek istemedi. Zorla kolundan çekerek bindirdik. Giderken, ‘Nereye gidiyoruz?' dedi. Alt sokakta bir yakınımı göreceğimi söyledim. Gardiyan ve uzman çavuş, ‘Biz nereye gidiyoruz' diye tedirgin oldular."

“O işi hallettik”

"Bizim aracı kullanan akrabam, ‘Sizlerin kaç çocuğu var?” diye sordu. Birisinin üç, diğerinin iki çocuğu varmış. Onlara daire alacağımızı söyledik. Tabii bunları espri mahiyetinde yapıyoruz. ‘Yunanistan'a kaçıyoruz' deyince uzman çavuş, ‘Atilla, eğer böyle bir şey yaparsan kendimi öldürürüm' dedi. Şaka yaptığımı söyleyince, ‘Silivri'ye gideceğiz, orada görmem gereken birileri var. Görüşüp döneceğiz' dedim. Ama inanmıyorlardı. Otele girince rahatladılar. Erlerle gardiyana lobide oturmalarını söyledim. Uzman çavuş ve astsubayla beraber kardeşim Sedat Peker, Korkut Eken ve tanımadığım iki kişi otelde bekliyorlardı.

O gün yaşadığımız yine komik bir şey daha söyleyeyim. Yukarıda, Korkut ağabey astsubay ve uzmanı alnından öpüp, ‘Siz şöyle geçin, yiyin, için' dedi. Yolda yaşadığımız ilginç olayı anlattım. Orada bulunan kişilerden birisi, ‘Bir aşağıya inip -ben adalet bakanıyım, sizin burada işiniz ne?- diyeyim' dedi. Orada gülme, curcuna koptu."

“Susurluk olmasaydı”

"Korkut ağabey de ‘Kıbrıs'taki meseleyi hallettik, duydun mu?' dedi. Ben gazeteden okumuştum, Kıbrıs'ın Uğur Mumcu'sunun suikasta uğradığını. O zaman Kutlu Adalı'nın gazeteci olduğunu öğrendim. Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hasan Kundakçı Paşa'nın da makamına gittik. Ama herhangi bir şey konuşmadık. Kıbrıs'ı fazla bilmiyordum, Lefke'ye mi, Girne'ye mi gittiğimi bilmiyordum.

Böyle bir şey tabii ki yok. Susurluk kazası olunca, dolayısıyla Mehmet Ağar'a bağlı olan bu ekip bir travma geçirince, Korkut ağabey cezaevine girdiğinde, kardeşim Sedat Peker söylediği için ben yanımdaki kardeşlerimden Ali'yi komutana hizmet etmesi için Ayaş Cezaevi'nde yanına verdim. Tahliye olana kadar ona hizmet etti. Ben de dönem dönem cezaevine giderdim. Allah'ın işi, keşke Susurluk kazası olmasaydı. Yine devletin görevlileri, ülkeye hizmet edenler orada rahmetli olmasaydı başka olaylar belki de peş peşe gelecekti."

Dilekçe verilmesi

"Ben savcılığa bu konuda dilekçe verdim. Sedat Bey'in videosunu gördüğümde, yanımda ailesiyle birlikte misafirlikte olan Yunus Olcay'a bir an önce gidip Fethiye'de ifade vermek istediğimi söyledim. Fakat o esnada bulunduğum yerden orası 3-4 km. vardı. Yol izni gelir gelmez de yola çıktım. Sivil kişileri evin çevresinde gördüğümde onlar polis mi değil mi tam emin olmadım. Yanımdakine ‘Hızlı şekilde savcılığa gidelim' dedim. Diğer araçların da peşimden geldiğini gördüm. Bunların, polis olacağını düşündüğümde durduk. Polis olduğunu söyleyen kişilerle eve geldik, ev araması yapıldı. Emniyete geldik. Emniyette silahla ilgili ifademi verdim. Mahkemeye çıkacağımı beklerken beni bir oraya, bir buraya götürüp yordular. Sonunda Yatağan İlçesi'ne getirdiler.

Emniyette yanımda bir de memur bekliyordu. Bana kırıcı davranmadılar. Sadece psikolojik ortam kötüydü. Burada ifade vermeden, silahla ilgili Fethiye'de terör suçlarına bakan savcıya ifadeye verdim. Ayhan Sağıroğlu isimli avukatım, ‘Kutlu Adalı ile ilgili ifade vermek istediğimizi' söyledi. Ancak o ifadem alınmadı. İfademin alınmamasını ‘Sen bu ifadeden vazgeç' diye yorumladım. Baro odasında ifademi yazıp dilekçeyi müracaat savcısına sunduk. İfademin alınmasına neden olan silah da benim değil. Evde silah bulunmadı. Araçta bulunan silah bana ait değil."

Atilla Peker, 24 Mayıs'ta Fethiye'de ruhsatsız silah bulundurmaktan gözaltına alınmıştı.

"Bu benim sırrımdı"

"Ülkemizin içinde bulunduğu konjonktürde bir şey yapılacağını sanmıyorum. Ama siz amir konumundasınız, yanınızdaki memura diyorsunuz ki ‘benimle ilgili bir tahkikat yap.' Bu akla mantığa sığacak bir şey değil. Kutlu Adalı suikastı, Sedat Peker'in videoda yaptığı açıklama üzerine gündeme geldi. Ben olayı anlatma gereği duydum. Kutlu Adalı olayı benim için sırdı. Eşim bile bu sırrı bilmiyordu. Kimseyle paylaşmamıştım. Madem sırdı, kimseye söylenmemeliydi. Kardeşim Sedat Peker'e yapılanların sonrasında bu şekilde kendisi de açıklama yapınca, bu açıklamayı doğrular bir açıklama yapmazsam, kardeşimi yalan söylüyor konuma mı getirecektim? Yarın öleceğimi bilsem bile ben bu konuyu açıklardım. Bu ülkede, vatandaş, ilgili kişiler, herkes her şeyi biliyor ama korkudan kimse doğruları söyleyemiyor. Biz hayata korkusuzca bakarak yetiştirildik. Ben niye yalan söyleyeyim, niye iftira atayım? Sedat Peker'in mafya değil, iyi bir vatan evladı olduğuna inanıyorum.”