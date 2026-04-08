Ateşkes açıklaması sonrası petrol fiyatları geriledi
Trump'ın şartlı iki haftalık ateşkes ilanının ardından küresel petrol fiyatları sert düşüş gösterdi.
A+A-
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,8 düşüşle 103,42 dolara gerilerken, ABD'de işlem gören ham petrol fiyatı yaklaşık yüzde 8,5 düşerek 103,25 dolar seviyesine indi.
Buna rağmen fiyatlar, 28 Şubat'ta çatışmanın başlamasından önceki seviyelerin hâlâ oldukça üzerinde seyrediyor.
Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması koşuluyla iki haftalık ateşkesi kabul etti
Bu haber toplam 196 defa okunmuştur
Etiketler : abd, İran, Brent petrol, ateşkes