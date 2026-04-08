Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması koşuluyla iki haftalık ateşkesi kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ile yaptığı görüşmelerin ardından İran'a yönelik planlanan askeri operasyonları iki hafta süreyle askıya almayı kabul ettiğini açıkladı.

Kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaşım yapan Trump, bu kararın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı "tam, derhal ve güvenli" şekilde açmayı kabul etmesi şartına bağlı olduğunu belirtti.

Bu adımın karşılıklı bir ateşkes anlamına geldiğini vurgulayan Trump, "çift taraflı bir ateşkes" uygulanacağını söyledi.

ABD Başkanı, askeri hedeflerin büyük ölçüde tamamlandığını ve İran ile uzun vadeli barışa yönelik kapsamlı bir anlaşma konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

İran'dan gelen 10 maddelik teklifin müzakereler için "uygulanabilir bir temel" olduğunu belirten Trump, geçmişteki anlaşmazlık başlıklarının büyük bölümünde uzlaşı sağlandığını kaydetti.

Trump'ın bahsini ettiği İran tarafından İsrail ve ABD'ye yollanan planın ayrıntıları henüz bilinmiyor.

İki haftalık sürenin anlaşmanın nihai hale getirilmesi için fırsat yaratacağını söyleyen Trump ayrıca, "Bu uzun vadeli sorunun çözümüne bu kadar yaklaşmış olmak bir onurdur" ifadelerini kullandı.

Trump, Salı günü sabah saatlerinde yaptığı önceki paylaşımında Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı açmaması durumunda İran'da "medeniyet yok olacak" tehdidinde bulunmuştu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Salı akşamı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Donald Trump'a çağrıda bulunmuş ve ABD Başkanı'nın İran'a tanıdığı süreyi iki hafta uzatmasını istemişti.

Şerif, bu adımın "diplomasiye şans tanıyacağını" söylemişti.

Şerif, paylaşımında Ortadoğu'daki savaşın barışçıl yollarla çözülmesine yönelik diplomatik çabaların "istikrarlı, güçlü ve etkili" şekilde ilerlediğini ve yakın gelecekte somut sonuçlar doğurma potansiyeli taşıdığını belirtmişti.

"Diplomasiye fırsat tanımak için Başkan Trump'tan süreyi iki hafta uzatmasını içtenlikle talep ediyorum" diyen Şerif, İran'a da çağrıda bulunmuştu.

Pakistan'ın "iyi niyet göstergesi" olarak İran'dan Hürmüz Boğazı'nı iki haftalığına açmasını istediğini belirten Şerif, tüm taraflara da iki hafta boyunca ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapmıştı.

Şerif, bu sürenin diplomasinin savaşın kesin olarak sona erdirilmesine katkı sağlaması ve bölgede uzun vadeli barış ile istikrarın tesis edilmesi açısından kritik olduğunu vurgulamıştı.