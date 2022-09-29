Atatürk Spor Salonu (Sanayi) Kavşağı sinyalizasyon sistemi yarın 6 saat kapatılacak

Atatürk Spor Salonu (Sanayi) Kavşağı sinyalizasyon sistemi, yarın 09:00-15:00 saatleri arasında, yenilenen sinyalizasyon sistemi alt yapısını devreye alma çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatılacak.

Trafik Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, çalışma kapsamında;

“Fuar alanı yönünden kavşağa gelen sürücüler için, sağa dönüşler (Göçmenköy Yönüne) çalışma boyunca kapalı olacaktır. Sola dönüşler (Sanayi Bölgesine) ve düz gidişler (Alpet Işıkları yönüne) serbest olacak.

Alpet Işıkları yönünden kavşağa gelen sürücüler için, sağa dönüşler (Sanayi Yönüne) çalışma boyunca kapalı olacaktır. Sola dönüşler (Göçmenköy Bölgesine) ve düz gidişler (Fuar Alanı yönüne) serbest olacak.

Sanayi yönünden kavşağa gelen sürücüler için, sağa dönüşler ve düz gidişler (Fuar Alanı Yönüne ve Göçmenköy Yönüne) çalışma boyunca kapalı olacaktır. Sola dönüşler (Alpet Işıkları Yönüne) sağdan gelene YOL VER şeklinde serbest olacak.

Göçmenköy yönünden kavşağa gelen sürücüler için, sağa dönüşler ve düz gidişler (Sanayi Yönüne ve Alpet Işıkları Yönüne) çalışma boyunca kapalı olacaktır. Sola dönüşler (Fuar Alanı Yönüne) sağdan gelene YOL VER şeklinde serbest olacak."

Ayrıca, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.