Ataoğlu: Üstel’in direktifi ile hareket ettim

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Maliye Bakanlığı vekaletinde, Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in direktifleri doğrultusunda hareket ettiğini söyledi.

“Maliye Bakanlığı’nda kendi projelerim varmış ya da Maliye Bakanı benmişim gibi hareket edemem” diyen Ataoğlu, “Bana direktifleri Başbakan verdi” şeklinde konuştu.

“Yakıtla ilgili ihaleleri ben imzaladım. Maliye Bakanı’nın imzası gereken her şeye imza attım” diyen Ataoğlu, “Müşteşarlar beni arardı, ödemeler vardı, ben de imzalardım” dedi.

Ataoğlu, soru üzerine Bakanlar Kurulu’nda Maliye Bakanı Sunat Atun’un görevden alınmasının gündeme gelmediğini açıkladı, yalnızca Maliye Bakanlığı Müsteşarının görevden alınmasına ilişkin önerinin Başbakan Üstel tarafından önüne getirildiğini, bunu da imzaladığını söyledi.

Öte yandan yakıt alımı için imza atmayan KIB-TEK Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasının gündeme geldiğini dile getiren Ataoğlu, “Başbakan KIB-TEK Yönetim Kurulu’nda değişiklik yaptı. Kendi partisinin üyeleriydi, yapabilirdi” dedi.

Ataoğlu, ayrıca Maliye Bakanı Sunat Atun’un yurt dışında olması nedeniyle ilk etapta Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun görevlendirildiğini söyledi, yakıtla ilgili karar alınması gerektiğini, Ertuğruloğlu’na ulaşılamadığı için Üstel’in bu vekalet görevini kendisine verdiğini de sözlerine ekledi.

Bir garip vekalet!