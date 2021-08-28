Ataoğlu: “Önerim aşısızların testlerinin ücretli olmasıydı”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlar Kurulu’nda ‘aşıyı teşvik etmek için aşısızların testlerinin ücretli olmasını’ önerdiğini, ancak alınan kararın böyle olmadığını söyledi. “Bizim üstünde durmamız gereken aşısız olan vatandaşlarımızı aşılamaktır” diyen Ataoğlu, testlerin ücretli olmasından turizm sektörünün de olumsuz etkileneceğini söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kanal Sim’de yaptığı açıklamada, vakalardaki artışa dikkati çekerek, “Bilimsel veriler vaka sayılarının daha da artacağı yönündedir, bizim bu noktada düşünmemiz gereken ve üzerinde çalışmamız gereken aşılamayı teşvik etmektir. Bir yandan turizm bir yandan da eğitimi açmaya çalışırken bu vakaların artması önümüzde engel oluyor. Benim önerim de aşılanmayı teşvik etmek yönünde aşısızların pcr/antijen testlerinin ücretli olması idi. Benim şahsi görüşüm herkesin aşılanması ve aşılanmayı teşvik etme noktasındadır”dedi.

Kapalı turizm turnuvalar için uzatıldı

Bakan Ataoğlu, 26 Temmuz’da alınan ‘kapalı turizmin sona ermesi’ kararının neden değiştirildiği sorusuna da yanıt verdi. ‘Bazı otellerin düzenledikleri turnuvalar nedeniyle kapalı turizmin bir süre daha devam ettirilmesi yönünde Sağlık Üst Kurulu’ndan izin aldıklarını’ anlatan Ataoğlu, soru üzerine ‘bu turnuvaların kumar turnuvası’ olup olmadığını bilmediğini belirtti.