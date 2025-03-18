“Atanacak temsilci iş birliği konularını da araştıracak”

Halkın Partisi Genel Başkanı (HP) Kudret Özersay, Cenevre’deki 5+1 görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, BM tarafından atanacak temsilcinin yalnızca kapsamlı çözüm arayışına değil, aynı zamanda iş birliği noktalarına da odaklanacağını söyledi.

Kudret Özersay, Cenevre’den Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova’nın Kanal Sim’de yayınlanan programına telefon bağlantısı ile katılarak görüşlerini paylaştı.

Özersay, kamuoyu ile beklentilerini daha önce paylaştıklarını belirterek, şu anki durumun ortaya koydukları beklentilerle örtüştüğünü söyledi. BM Genel Sekreter’in yapacağı açıklamaya da bakmak gerektiğini vurgulayan Özersay, davet mektubunda bazı işaretlerin bulunduğunu ve sürecin bu doğrultuda ilerlediğini ifade etti.

“Kıbrıs Rum tarafı daha ziyade kapsamlı bir çözüm bağlamında bir sürecin olması ve bunun devam etmesi yönünde bir talep ortaya koyuyor. Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye ise ortak bir zemin olmadığı gerçeğinden hareketle iki taraf arasında iş birliği yapılması fikrini savunuyor” diyen Özersay, BM’nin her iki yaklaşımı da dışlamayarak kapsayacak bir tutum benimsemesini beklemenin daha gerçekçi olacağını belirtti.

Atanacak olan temsilcinin misyonunun yalnızca kapsamlı çözüm bağlamında ortak bir zemin arayışına yönelik olmayacağını belirten Özersay, “Aynı zamanda iş birliği noktalarıyla ilgili taraflara yardımcı olmak ve bir sonraki toplantının hazırlığını yapmak üzere de bir görev önergesi tanımı yapılacaktır diye düşünüyorum. Yani sadece tek bir konuyla bağlantılı bir görevi olmayacaktır. Her iki konuyla da bağlantılı bir görevi olacaktır” dedi.

Özersay, Kıbrıs Rum liderliğinin, ortak bir zemin olmamasına ve gerçek anlamda müzakerelerin başlamayacak olmasına rağmen, sürecin en azından devam eden bir çaba olarak yorumlanacağını ifade etti. Özerday, Cenevre’yegelmeden önce düşünülenin gerisinde ya da ilerisinde bir gelişme yaşanmadığını belirtti.

Dün akşam gerçekleşen toplantıda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarını değerlendiren Özersay, “HP olarak bizim algıladığımız, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye, kapsamlı bir çözüm için ortak bir zemin bulunmadığından bazı konularda iş birliği yapılması düşüncesini ete kemiğe büründürmeye çalışıyor” dedi.

Özersay, “İş birliği düşüncesini güven yaratıcı önlemler gibi küçümseyip daha farklı bir şey gibi sunulmasını doğru bulmuyorum. Bahsedilen, birbirinden farklı olan sadece iki toplum arasında değil Türkiye’nin de dahil olabileceği iş birliği süreçleridir. Dolayısıyla bu perspektifi doğru okumak lazım.” diye konuştu.