Atamaları hız kesmiyor… 3 yeni atama

YENİDÜZEN

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin üst kademe atamaları sürüyor.

26 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yer alan 3’lü kararnamelere göre; İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Serap Konde oldu.

Daha önce aynı mevkide görev yapan Ayşe Gökyiğit görevden alındı.

Dışişleri Bakanlığı Genel Koordinatörü Mustafa Kendir de görevden alındı, yerine Durali Güçlüsoy atandı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Cemal Kuyucu yerine Batu Beyit atandı.

Yeni görevlendirmeler yarından itibaren yürürlükte