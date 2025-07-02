"Atamalar siyasi takvim ve partizanca tercihlere göre belirleniyor"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener,UBP-DP-YDP hükümetinin eğitim politikalarının bilimsel ihtiyaçlar yerine siyasi takvim ve partizanca tercihlere göre belirlendiğini söyledi.

Gelener, temel alanlardaki kadro eksikliğine dikkat çekerek, öğretmen atamaları, rehberlik hizmetleri, özel eğitim ve öğretmen yardımcılığı konularındaki yetersizliği "kamusal eğitim hakkına yönelik sistematik bir aşındırma" olarak değerlendirdi.

KTÖS’ün, yeni eğitim yılı öncesinde 19 Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen, 20 Özel Eğitim Öğretmeni ve öğretmen yardımcısı kadroları için yaptığı münhal çağrısına hükümetin kayıtsız kaldığını belirten Gelener, sadece 1 rehber öğretmen ve 5 özel eğitim öğretmeninin atanmasının yeterli olmadığını, öğretmen yardımcıları içinse hiç münhal açılmadığını ifade etti.

2006’dan beri yasada yer almasına rağmen öğretmen yardımcısı kadrolarının hâlâ hayata geçirilmediğini vurgulayan Gelener, şu anda okullarda görev yapan öğretmen yardımcılarının okul-aile birlikleri aracılığıyla, velilerden toplanan paralarla, asgari ücretin altında ve güvencesiz koşullarda çalıştırıldığını dile getirdi. Gelener, bu durumun hem yasaya hem de nitelikli kamu eğitimi anlayışına aykırı olduğunu belirtti.

KTÖS’ün gerçekleştirdiği bir araştırmada, okulların %70’inin zorlayıcı öğrenci davranışlarıyla başa çıkmakta zorlandığı, %61’inde psikolojik danışman bulunmadığı, %49’unda ise özel eğitim desteğinin olmadığı ortaya kondu. Gelener, bu verilerin eğitimin içinde bulunduğu kriz halini açıkça gözler önüne serdiğini söyledi.

“Boş kadrolar, eğitim hakkının ihlalidir”

KTÖS Eğitim Sekreteri Gelener, sundukları kadro taleplerinin yalnızca kamu yararını gözettiğini, siyasi veya ideolojik bir yön taşımadığını vurgularken, hükümetin yaklaşan seçimler nedeniyle atamalardan kaçınıp geçici ve keyfi istihdamlara yönelmesini "eğitimin araçsallaştırılması" olarak değerlendirdi.

Gelener, “Eğitim hakkı boş kadrolarla ihlal edilemez. Eğitim tüm çocuklar için kamusal, eşit ve bütüncül olmak zorundadır. KTÖS olarak bu hakkı savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz” değerlendirmesini de yaptı..