Aslı Murat: “Kamu reformu yasası şart”

CTP Milletvekili Adayı, avukat Aslı Murat, kamu yönetimindeki süreklilik ve hizmetlerin kaliteli bir şekilde sunulabilmesindeki temel yöntemin kamuda reform olduğuna işaret etti.

Siyasi atama müdürlüklerin bunun önemini ortaya koyduğuna vurgu yapan Murat, bu tip görevlerin de, diğer memurluklar gibi Kamu Hizmeti Komisyonu’nun açacağı sınavlar neticesinde belirlenmesinin elzem olduğunun altını çizdi.

Murat’ın paylaşımı şöyle:

“Kamu yönetimindeki süreklilik, hizmetlerin kaliteli bir şekilde sunulabilmesindeki temel yöntem, kamuda reformun gerçekleştirilmesinden geçer. Bu bağlamda özellikle bakanlıklar içerisindeki siyasi atama müdürlükler dikkate alındığında bunun önemi ortaya çıkıyor. Mesela sosyal hizmetler alanında yıllardır deneyim ve bilgi biriktirmiş bir müdürün, yeni hükümetle birlikte değiştirilmesi ciddi manada sorunları beraberinde getiriyor.

Bu sebeple bu tip görevlerin diğer memurluklar gibi Kamu Hizmeti Komisyonunun açacağı sınavlar neticesinde belirlenmesi elzemdir. Tabi ki buna paralel olarak kamu hizmetinin nitelik bakımından güçlendirilmesi ve uzmanlaşmasının da önü açılmalıdır. Böylece değişen iktidarlarla sil baştan süreçler yaşanmayacak, kamunun sunduğu hizmet sürekliliğe kavuşacaktır”.