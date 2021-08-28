Aslanköy'de bir grup çocuk COVID-19'a yakalandı: Köyde yarın tarama yapılacak!

Aslanköy'de çocuklar arasında görülen vakalar köyde tedirginliğe neden oldu.

Beş gün önce ilk vakaların görülmesinin ardından bugün köyde COVİD-19'a yakalananların sayısı arttığı belirtildi ancak kesin rakam açıklanmadı.

Köyde yarın Sağlık Bakanlığı ekiplerinin tarama yapacağı öğrenildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Aslanköy’ün de bağlı olduğu Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, vakaların çoğunun çocuk olduğunu ancak kesin rakamı bilmediğini ifade etti. Tülücü, yarın sabah 10.00’dan itibaren köyde tarama testleri yapılacağını açıkladı.