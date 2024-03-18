"Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi" Meclisten geçti: Sadece 200 kişi yaralanabilecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, "Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi"ni oybirliğiyle kabul etti.

Yasadan, sadece 200 kişi yararlanabilecek…

Yasayla ilgili ilk sözü alan UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, "Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi"ni Meclise sunduktan sonra Asal Şube ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile birçok toplantı yaptıklarını kaydetti. Bazı önerilerin kabul edilmediğini dile getiren Canaltay, amaçlarının gençlerin sorunlarına çözüm üretmek olduğunu belirtti.

Canaltay, Vicdani Ret Yasası'nın bu yasayla birlikte görüşülmemesinin sebebinin ise söz konusu yasal düzenlemeyle ilgili görüşülecek çok konu bulunması olduğunu söyledi.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı da söz alarak, askerlik meselesinin ülkede yapılan birçok araştırmada gençler için sorun olarak yansıtıldığını kaydetti. Gençlerin ülkeden göç etmeyi tercih ettiğini de dile getiren Solyalı, gençlerin, askerlik yapmamak için ara eleman açığı olan ülkeye dönmediğini söyledi.

Solyalı, Kıbrıs meselesinin çözülmesiyle birlikte adanın örnek bir ada olmasını ve askersizleştirmenin önemine değindi.

İlk haliyle son hali çok farklı olan yasanın daraltıldığını dile getiren Solyalı, yasa çalışması sürecinde birçok genç ve ailenin kendilerine ulaşarak sorunlarını dile getirdiğini ancak hükümet iradesinin bu gençlere ve yasanın ilk haline sahip çıkmadığını kaydetti.

Vicdani ret ile askeri suç ve cezalara ilişkin yasa önerilerinin meclisin gündeminde olduğunu söyleyen Solyalı, bu yasa önerilerinin ivedilikle komitenin gündemine alınarak geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Solyalı, askerden verilen bilgiye göre söz konusu yasadan 200 kadar kişinin yararlanabileceğini aktardı.

Solyalı, eksiklikleri olmasına rağmen bu yasaya olumlu oy vereceklerini belirtti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali de söz alarak, askeri makamlarla istişare etmeden yurttaştan gelen talepler doğrultusunda hazırlanan yasa tasarısının askeri süzgeçten geçirildiğini kaydetti.

Önlerine gelen tasarı ile meclisten geçecek olan yasa önerisinin başkalaştığını dile getiren Şahali, yurttaşın beklentilerinin tamamen göz ardı edildiğini iddia etti.

Şahali, bu yasa ile vicdani ret konusunun birlikte görüşülmesi gerektiğini ve kendilerinin bunu gündeme getirdiğini dile getirdi. Erkut Şahali, vicdani retle ilgili olumsuz argümanların mesnetsiz, özellikle insan kaynağı ve yurt savunması zafiyeti iddialarının tamamıyla "uydurma" olduğunu söyledi.

Gençlerin askerlik nedeniyle ülkeden uzaklaştığını kaydeden Şahali, bu kaybın ülkede yarattığı mali kayba işaret etti.

Şahali, Meclisin, ülkede yaşam süren her bireyin faydasına olacak iş üretme yükümlülüğüyle hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Rapor ve önerinin bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından “Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi” oybirliğiyle kabul edildi.