“Askeri bölgelere girişim yasaklandı”

Şehir plancısı Merter Refikoğlu, Lefkoşa Şehir Kulübü’ndeki tenis kortlarına girişin asker tarafından engellendiğini duyurmasının ardından askerin, “askeri bölgelere girişini yasakladığını” söyledi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Refikoğlu, “Tenis kortları da sizinse oralara da girmeyiz, merak etmeyin” diyerek, o da komutanlara “Gönyeli’deki tenis kortlarına girişlerini yasakladığını” duyurdu.

Refikoğlu, askeri bölge içerisindeki Şehir Kulübün’de bulunan tenis kortlarına askerin tenis oyuncularını almadığını ifade etmişti.

Turnuvaya katılmak için Şehir Kulübün’e gelen oyuncuların asker kontrolünden geri gönderildiğini ifade eden Refikoğlu, “Şimdiye kadar yüzlerce kez turnuva düzenleyen Kulübün bugünkü turnuvasına gelenler kötü bir sürprizle karşılaştılar. Turnuvaya gelen oyuncular askeri kontrolden geçirilmedi ve turnuvaya katılamadı. Nedeni ne mi? Bilmiyorum ancak tahminim komutanın canı sıkkındı, komutan birine kızmıştır, komutan bir askerin yaptığını beğenmemişti gibi askersel sorunlar düşünebilirsiniz. 2023 yılında ülkemizdeki tenisçilerimizin, gençlerimizin konuştukları konular ne kadar acı değil mi? İşgal altında her şey zor, tenis oynamak spor yapmak da zor” ifadelerinde bulunmuştu.

Refikoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Komutanlarımız emir vermiş, askeri bölgelere girişim yasaklanmış. Askeri bölgelere giriş ‘yassah’ değil miydi zaten? Kantinlerinize de hiç girmedim merak etmeyin. Tenis kortları da sizinse oralara da girmeyiz. Dert değil geçecek bu günler de boyun eğmeyenlerin sayesinde. Ben askerlik yapmayım diye dört senemi yedim hayatımdan yurtdışında, para borçlanıp bir torba para ödedim size. Bu da bir şey mi?

Bugünden itibaren komutanlar ve yalakaları Gönyeli Tenis Kortları içerisindeki restoranta girişinizi yasaklıyorum. Gerçi siz bizden fazla içersiniz ama halk arasında meyvesuyu içersiniz kızmasınlar diye. Olsun ama girişiniz ‘yassah’”