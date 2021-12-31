Aşırı yağışlar nedeniyle Lefkoşa Surlariçi'nde boş bina yıkıldı

Lefkoşa Surlariçi’nde Mevlevi Tekke Sokak’ta bulunan kerpiçte yapılmış boş bir bina, bugün saat 10.00 sıralarında, aşırı yağışlar nedeniyle çökerek yıkıldı.

Polis Basın Subaylığı, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığını, yıkılan binada belediye ekipleri tarafından gerekli emniyet tedbirleri alındığını ve temizlik çalışmalarının başlatıldığını kaydetti.