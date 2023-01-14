Aşırı yağışlar güneyde de etkili: Yolları, evleri ve işyerlerini su bastı

Kıbrıs’ın genelini etkisi altına alan yoğun yağışlar adanın doğusunda etkisini sürdürüyor. Güneyde su baskınlarına sebep olurken, Trodos’a giden yollar yoğun kar yağışı sebebiyle kapandı.

“Alphanews” haber sitesinde yer alan haberlere göre, sağanak yağış özellikle Mağusa ve Larnaka bölgesinde etkili oldu.

Aya Napa ve Protara bölgelerini etkileyen sağanak yağış sebebiyle yolları ve bazı ev ve işyerlerini su bastı, Kıbrıs İtfaiyesi ise 50’den fazla çağrıya yanıt verdi.

Haber sitesi, bir şahsın sel sularında kano yaptığı görüntüleri de okuyucusuyla paylaştı.

Haberde, Trodos zirvesi ve eteklerine yoğun kar yağışının sürdüğü, Trodos’a giden tüm yolların ise kapandığı vurgulandı.