“Aşırı sıcaklarda açık alanda çalışmak yasaklanmalı”
Meteoroloji Dairesi’nin uyardığı aşırı sıcak hava dalgası etkisini gösterirken, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Sözcüsü Asım Akansoy hükümete çağrıda bulundu.
Meteoroloji Dairesi’nin uyardığı aşırı sıcak hava dalgası etkisini gösterirken, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Sözcüsü Asım Akansoy hükümete çağrıda bulundu: “Açık alanda çalışmak yasaklanmalıdır, emekçileri korumak devletin sorumluluğudur.”
Meteoroloji verilerine göre sıcaklıklar özellikle iç bölgelerde 41-44°C arasında seyredecek, %90’a varan nemle birlikte hissedilen sıcaklık 95°C’yi bulacak.
Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan CTP Sözcüsü Asım Akansoy, bu koşulların halk sağlığı için ciddi tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.
Akansoy, 22/1992 Sayılı İş Yasası’nın 36. maddesine işaret ederek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 15 Mayıs–30 Eylül arasında özellikle 12.00 – 16.00 saatleri arasında iş yerlerinin faaliyetlerini durdurma yetkisini kullanması gerektiğini vurguladı:
“Bugünden itibaren açık alanda çalışmanın belirli saatlerde yasaklanması yönünde karar alınmalı; inşaatta, tarımda, temizlikte ve benzeri alanlarda güneş altında çalışan emekçiler derhal korunmalıdır.”
Akansoy açıklamasında “Sıcaklar değil, ihmaller öldürür” ifadesine yer vererek hükümeti, bilimsel uyarılar doğrultusunda derhal harekete geçmeye davet etti.