“Aşırı sıcaklarda açık alanda çalışmak yasaklanmalı”

Meteoroloji Dairesi’nin uyardığı aşırı sıcak hava dalgası etkisini gösterirken, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Sözcüsü Asım Akansoy hükümete çağrıda bulundu: “Açık alanda çalışmak yasaklanmalıdır, emekçileri korumak devletin sorumluluğudur.”

Meteoroloji verilerine göre sıcaklıklar özellikle iç bölgelerde 41-44°C arasında seyredecek, %90’a varan nemle birlikte hissedilen sıcaklık 95°C’yi bulacak.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan CTP Sözcüsü Asım Akansoy, bu koşulların halk sağlığı için ciddi tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

Akansoy, 22/1992 Sayılı İş Yasası’nın 36. maddesine işaret ederek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 15 Mayıs–30 Eylül arasında özellikle 12.00 – 16.00 saatleri arasında iş yerlerinin faaliyetlerini durdurma yetkisini kullanması gerektiğini vurguladı:

“Bugünden itibaren açık alanda çalışmanın belirli saatlerde yasaklanması yönünde karar alınmalı; inşaatta, tarımda, temizlikte ve benzeri alanlarda güneş altında çalışan emekçiler derhal korunmalıdır.”

Akansoy açıklamasında “Sıcaklar değil, ihmaller öldürür” ifadesine yer vererek hükümeti, bilimsel uyarılar doğrultusunda derhal harekete geçmeye davet etti.