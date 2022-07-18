Aşırı sıcaklar için sarı alarm

Kıbrıs Meteoroloji Dairesi bölgeyi etkileyen sıcak hava dalgası nedeniyle Pazartesi (18 Temmuz) saat 12.00’den Salı günü (19 Temmuz) saat 06.00’ya kadar sarı alarm yayımladı.

Kıbrıslı Rum Meteoroloji Dairesi uzmanları hava sıcaklığının pazartesi günü yüksek dağlık bölgelerde 32, bu gece ise iç bölgelerde, batı ve kuzey sahillerde en düşük hava sıcaklığının 26 derece olacağını duyurdu.