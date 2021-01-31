Aşırı fırtına büyük zarar verdi

Ülkemizi dün akşam etkisi altına alan şiddetli fırtına ve sağanak yağmur birçok bölgeyi olumsuz etkiledi.

Birçok ev ve ağıl fırtınadan zarar gördü, ağaçlar devrildi, elektrik hatları koptu. Şiddetli fırtına özellikle batı bölgesinde etkili oldu.

Akçay Muhtarlığı bölgede etkili olan fırtına nedeniyle dün akşam bölge halkına panik yapmaması uyarısında bulundu.

Muhtarlıktan yapılan açıklamada, birçok çatının zarar gördüğü , bazı garajların evlerin bahçesine uçtuğu kaydedildi.

Lefke Belediyesi de uyarılarda bulundu. Belediye fırtına nedeniyle Birçok ağacın devrildiğini, yolların kapandığını duyurarak, dışarıda kalmak zorunda olan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Gemikonağı’nda ise bir okaliptüs ağacı şiddetli fırtınanın etkisiyle gürültüyle koparak park halindeki aracın üzerine düştü Şans eseri herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda, park halindeki araçta maddi hasar meydana geldi.

Altınova köyünde mandıralar çöktü birçok hayvan hayvanlar telef oldu.

Bir ağılda 7 inek öldü

Dün gece ülkede etkili olan olumsuz hava koşulları üretici ve hayvancıyı vurdu. Gaziköy'de Doğan Küçükoğlu'na ait 7 inek elektrik tellerinin kopması sonucu öldü.

Başbakan Ersan Saner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte, Yeniboğaziçi’nde incelemelerde bulundu. Saner BRT’ye yaptığı açıklamada meydana gelen aşırı yağış ve fırtınanın ciddi hasarlar yarattığını kaydederek, hasarların karşılanması için gerekli desteğin verileceğini bu yönde çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Geçitkale'de garajlar yıkıldı, çatılar uçtu

Ülkemizde dün akşam yaşanan aşırı fırtına Geçitkale'de de etkili oldu, bazı evlerin çatıları uçtu, bazı garajlar da yıkıldı.

Aydınköy ve Yayla'da da aynı manzara

Fırtına ve şiddetli yağmur, dün akşam Yayla ve Aydınköy’de de hasara yol açtı. Polis açıklamasına göre, çatılar uçtu, su depoları, fideler ve ağaçlar hasar gördü. Yayla’da 47 yaşındaki Nurettin Ayvacı’ya ait ambarın tavanı uçtu.

Su deposu kullanılamaz hale geldi

Aydınköy’de Süleyman Özhuy’a (E-60) ait evin damındaki bir tonluk su deposu, bir boyler, bir güneş paneli ve iki çanak uydu anteni hasara uğrayarak kullanılmaz hale geldi.

5 bin kök domates fidesi hasar gördü

Dün akşamki doğal afet sırasında Aydınköy’de Meryem Alkan’a (K-57) ait domates serasının üzerine 6 servi ağacı devrildi. 5 bin kök domates fidesi yanında, sera naylonları ve 200 adet sera kurulmasında kullanılan demir hasara uğradı.

7 Portakal ağacı hasara uğradı

Yine Aydınköy’de Mehmet Ayyıldız’a (E-73) ait narenciye bahçesinde de devrilen servi ağacı, 7 portakal ağacının kırılarak hasar görmesine nden oldu.

Açıklamada, hasar tespit çalışmalarının ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Polis ülke genelinde etkili olan fırtınada zarar gören yerlerle ilgili bilgi paylaştı

Polis Basın Subaylığı ülke genelinde etkili olan fırtınada zarar gören yerlerle ilgili bilgi paylaştı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Güzelyurt ve Lefke bölgesinde toplam 12 adet servi ağacı sökülerek anayol içerisine; sökülen ağaçlardan bir tanesi bir şahsa ait ikametgahın garajın üzerine devrilerek garaj içerisindeki 2 aracın hasar görmesine, bir tanesinin ise 1 şahsa ait ikametgahın kiremitten mamul mutfak çatısı üzerine düşmesi sonucu hasar meydana gelmiştir. Yol içerisine düşen ağaçlar İtfaiye ekipleri, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekipleri, Güzelyurt ve Lefke Belediyesi ekipleri tarafından kaldırılmıştır.

Gazimağusa bölgesinde 1 şahsa ait ikametgahın kiremitten mamul mutfak çatısı ile 1 şahsa ait ağılın saçtan mamul çatısı şiddetli rüzgardan dolayı sökülmüş, bir şahsa ait ikametgahın yanında bulunan garajın yıkılması sonucu garaj içerisinde bulunan araç zarar görmüş, bir dükkanın önünde bulunan araç üzerine okaliptüs ağacının devrilmesi sonucu araçta hasar meydana gelmiş ve ayrıca yol kenarında bulunan büyük reklam panosu sökülerek zarar görmüştür. Araç üzerine devrilen ağaç İtfaiye ekipleri tarafından kaldırılmıştır.

İskele bölgesinde ise bir şahsa ait ağılın saçtan mamul çatısı şiddetli rüzgardan dolayı sökülmüş ayrıca; Ünimar Çemberi üzerinde bulunan aydınlatma direği ise yol içerisine devrilerek zarar görmüştür. Yol içerisine devrilen aydınlatma direği polis ekipleri, KIB-TEK ekipleri ve İskele Belediyesi’ne ait ekipler tarafından kaldırılmıştır.

Lefkoşa bölgesinde meydana gelen şiddetli fırtınadan dolayı ise 1 adet servi ağacı sökülerek Gaziköy bölgesinde anayol içerisine devrilmiştir. Devrilen ağaç İtfaiye ekipleri tarafından kaldırılmıştır."

İskele'de hasar tespit çalışmaları başladı

Dün gece sağanak yağış ve şiddetli fırtınadan etkilenen İskele’de hasar tespit çalışmalarının başlandığı bildirildi.

İskele Belediyesinden yapılan açıklamada, İskele ve köylerinde zarar gören vatandaşlara ulaşıldığı belirtildi..

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu gece saatlerde etkisini arttıran sağanak yağış ve şiddetli fırtınadan zarar görenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Sadıkoğlu mesajında şunlara yer verdi:

“Dün akşam İskele ilçesi de dâhil ülkemiz genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, ne yazık ki bazı bölgelerde hasara neden oldu. Birçok evin çatısı uçtu, mandıralar zarar gördü, hayvanlar telef oldu, elektrik direkleri devrildi, duraklar yerinden söküldü.

Yaşanan bu doğal afet sonrası İskele Belediyesi olarak bizler de yaraların bir an önce sarılması için elimizden geleni yapıyoruz. Diğer bölgelerdeki zararın da bir an önce giderilmesini temenni ediyorum.

Özellikle gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtınada, bizler için yağmurda çamurda, fırtınada dondurucu soğukta, görev yapan, elektrik kesintilerini onarmak için metrelerce yükseklikteki direklere çıkarak müdahale eden başta Elektrik Kurumu personeline, pandemi koşulları ile birlikte dün akşamki fırtınada da asayişi sağlayan polislerimize ve tabii ki İskele ve köylerindeki zararı tespit etmek için yoğun uğraş veren İskele Belediyesinin değerli personeline teşekkürlerimi sunuyorum.

Umarım bir daha böylesi felaketler yaşanmaz. Bir kez daha İskele halkım başta olmak üzere tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”



Mağusa Hastanesi’nde doktorlara ait garajların çatısı uçtu, Toprak Ürünleri Kurumu’nun Türkmenköy’deki ambarları zarar gördü.



Şiddetli fırtına Yeni Boğaziçi ağıllar bölgesinde de hem ağıl hem de seralarda ciddi hasara neden oldu.

FOTOĞRAFLAR: DEVRİM DEMİR (YENİDÜZEN) / BRT / SOSYAL MEDYA