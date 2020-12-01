Büyükkonuk'ta bu sabah aşırı dolu yağışı yolları beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri traktörlerle yolları temizledi, dolu yığınları ilginç görüntüler yarattı.

Kısa süre yağış bazı bölgelerde tarım arazilerine de zarar verdi.

Aşırı yağışlar Karpaz'ı 'olumsuz' etkiledi

Yağışlar Karpaz bölgesinde etkili oldu. Büyükkonuk ve Mehmetçik bölgesinde sabah saatlerinde yağan yağmurlardan dolayı Çayırova–Büyükkonuk yolu trafiğe kapandı..

Şiddetli yağışlardan dolayı ayrıca İskele- Karpaz Anayolunun Mehmetçik –Çayırova kavşakları arasında su birikintileri oluştu.