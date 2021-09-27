Aşılılara testsiz geçişler başladı

Geçiş noktalarında aşılı kişilere PCR/antijen zorunluluğu kalktı. Aşı programını tamamlamış kişiler bugün saat 8.00 itibariyle geçişlerini aşı kartları veya "Adapass" ile "Greenpass"larını göstererek yapmaya başladı.

9 geçiş kapısında bu sabahtan itibaren “turuncu seviye” uygulanmaya başlandı. Turuncu seviye kurallarına göre, geçişlerde tam aşılı kişilerden coronavirüs (Covid-19) testi istenmiyor, aşı kartlarını veya dijital aşı sertifikalarını gösterenler testsiz geçiş yapabiliyor.

Geçişlerde, aşılanmamış kişilerden ise 72 saatlik negatif hızlı test veya PCR testi isteniyor. Ancak aşısız 18 yaş altı öğrenciler ile Aşağı Pirgo’da (Kato Pyrgos) ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçiş yapabiliyor.

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin 23 Eylül tarihli toplantısında epidemiyolojik durumu değerlendirerek, bu sabah saat 08.00 itibarıyla tüm geçiş noktalarında Seviye 2 olan “turuncu seviyenin” uygulanması kararı aldığını duyurmuştu.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin ada içi geçişlerde “turuncu” seviyenin uygulanması kararına ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, geçişlerde 27 Eylül Pazartesi günü sabah 8.00’den itibaren tam aşılı kişilerden test istemeyeceği duyuruldu.

Açıklamaya göre, aşısız kişiler ise son 72 saat içerisine yapılmış negatif sonuçlu PCR veya antijen testi sonuçlarını beyan ederek geçiş yapabilecekler. Ancak aşısız 18 yaş altı öğrenciler ile Aşağı (Kato) Pyrgos’ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçiş yapabilecekler.

Fotoğraflar Derya ULUBATLI