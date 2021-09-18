Aşılı kişilere “Testsiz geçişler” için gözler 27 Eylül’de

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin, adada epidemiyolojik tablonun iyileşmesinden ötürü, aşılı kişilerin geçiş noktalarından PCR veya hızlı test sunmadan geçmesini görüştüğü öğrenildi.

Bu yönde resmi açıklama yapılmazken, Türk Ajansı Kıbrıs, Kıbrıslı Rum kaynaklarına dayandırdığı haberinde, hedef tarih olarak 27 Eylül’ü işaret etti.

Öte yandan Kıbrıslı Türk Sağlık Komitesi’ne yakın kaynaklar gelişmeyi YENİDÜZEN’e doğruladı, “son dönemde bu teklif kuzeyden gitti, çarşamba yeniden görüleceğiz” dendi.

Hedef, hem aşılanmayı teşvik etmek hem de vakaların azalması ile birlikte yeni tabloya göre hareket etmek olarak açıklandı.