“Aşılar yarın veya öbür gün uygulanmaya başlanacak”

Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye’den bu sabah adaya gelen 20 bin adet Sinovac aşısının yarın veya öbür gün kullanılmaya başlanacağını açıkladı, ilk etapta öncelikli olarak 5 bin sağlık çalışanın aşılanacağını ifade etti.

Başbakan Ersan Saner, Başbakanlık Basın Odası’nda aşı konusuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Saner’e Sağlık Bakanı Ali Pilli de eşlik etti.

Saner, tüm dünyayı etkisi altına alan salgının ülkede başarılı bir şekilde seyrettiğini, çok fazla can kaybı yaşanmadığını ifade ederek, hükümet, Sağlık Bakanlığı, Üst Komite ve Sağlık Çalışanları ile halka teşekkür etti.

“Ek tedbirlere ihtiyaç yok”

Kış mevsimi ile bu vakaların arttığına dikkat çeken Saner, ülkede her şeyin kontrol altında seyrettiğini ve ek tedbire ihtiyaç duyulmadığını anlattı.

Göreve geldiği günlerde Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye’den 500 bin doz aşının ülkeye geleceğine dair bilgi alındığını anlatan Saner, Mali Protokolün imzalanmamasına karşın dün akşam Türkiye’den 20 bin adet Sinovac aşının ülkeye geldiğini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın aşı planında öncelikle 5 bin sağlık çalışanının gönüllülük ilkesiyle, ardından 65 yaş üzeri kişilerin aşılanacağını kaydetti.

Hedefin ülkenin %65’inin aşılanması olduğuna değinen Saner, Türkiye’ye de teşekkür etti.

Aşılar ne zaman uygulanmaya başlanacak?

Aşıların yarın veya öbür gün uygulanmaya başlayacağını ifade eden Sağlık Bakanı Ali Pilli, ikinci parti aşı getirilmesi için yeniden Türkiye ile istişare edeceklerini kaydetti.

“Aşı, eğitim ve turizme de olumlu etki yapacak”

Kıbrıs’ın güneyine 6 bin aşının ulaştığını, kuzeye ise Türkiye’den 20 bin adet aşının ulaştığını belirten Saner, plan ve programlı şekilde yaz ayları gelmeden 200, 250 bin kişinin aşılanması hedefinde olduklarını anlattı.

Saner, ülkedeki ekonomiyi etkileyen yüksek öğretimde de yapılan çalışmaların sürdüğünü, bu alanda da güzel gelişmelerin yaşandığını kaydetti. Aşı uygulamasının eğitim ve turizmdeki çalışmalara da olumlu etkisi olacağı öngörüsünü paylaşan Saner, bu uğurda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

“İç bulaş bizi engellemediği sürece herhangi bir kapanma düşünmüyoruz”

Sağlık çıkmaza girmediği sürece tamamen kapanma gibi bir düşüncenin olmadığını ifade eden Saner, “Halkın sağlığından da asla taviz vermeyiz ama bu aşamada kapanmaya da karşıyız. Rakamlar, iç bulaş bizi engellemediği sürece herhangi bir kapanma düşünmüyoruz. İç bulaşta tehlike çanları çalamaya başlarsa bizler de Üst Kurul ile gereğini yapacağız. Hem sağlık hem ekonomiyi dengeli olarak götürmek zorundayız” dedi.

“Zaten erken seçim hükümetiyiz, tarih henüz konuşulmadı”

Seçim için tarih belirlerken salgının da bunu büyük etki yapacağını anlatan Saner, “Zaten erken seçim hükümetiyiz, tarih henüz konuşulmadı. Muhalefet ile görüşeceğiz. Erken seçim konusunu sürecin başındaki kurlumdan beridir dile getiriyoruz.”

Hükümetin hala görevinin başında olduğunun altını çizen Saner, çalışmalardan ve kararlı duruşlarından geri adım atmayacaklarını kaydetti.

Ekonominin önünü açmak için ilk olarak hedeflenen aşılanma konusunda çalıştıklarını dile getirdi.

Atamalarla ilgili sıkıntı olmadığını da kaydeden Saner, kendi içlerinde bu çalışmaların sürdüğünü de belirtti.